Jetzt ist es entschieden: Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wächst um rund 40 Prozent. Von Reutlingen bis an die Donau kommen neue Flächen dazu. An welchen Orten gab es Protest?

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wächst bis 2027 stark an. Das hat der Lenkungskreis des Schutzgebiets am Mittwochabend in einer Sitzung einstimmig entschieden. Bis 2027 soll das Gebiet um 42 Prozent größer werden und dann 120.000 Hektar umfassen. Dafür bringen 22 Gemeinden aus den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und aus dem Alb-Donau-Kreis weitere Flächen ein.

Auch die Bevölkerungszahl steigt damit um 80 Prozent auf 260.000 Bürgerinnen und Bürger. Von den 22 Kommunen waren 16 bereits am Biosphärengebiet Schwäbische Alb beteiligt. Sechs Kommunen sind neu dazu gekommen: Allmendingen, Blaubeuren und Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis, sowie Hohenstein, Sonnenbühl und Engstingen aus dem Landkreis Reutlingen.

Diese Kommunen wollten zum Biosphärengebiet nicht beitreten

Sechs Kommunen hatten sich bereits im Vorfeld gegen das Einbringen von weiteren Flächen, bzw. gegen einen Beitritt in das Schutzgebiet entschieden. Darunter Mehrstetten (Kreis Reutlingen), sowie Laichingen und Emeringen im Alb-Donau-Kreis.

Um die UNESCO-Anerkennung als Biosphärenreservats zu erhalten, müssen die Kommunen drei Prozent neue Kernzonen einbringen. Diese Zonen dürfen nicht bewirtschaftet werden. Dort sollen Pflanzen und Tiere ungestört leben. Bringt eine Kommune keine Kernzone ein, muss sie einen höheren Mitgliedsbeitrag bezahlen.

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb soll sich bis 2027 fast verdoppeln. Der Blick vom Breitenstein auf der Gemarkung der Gemeinde Bissingen an der Teck. Reiner Enkelmann, Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Kernzone aus dem Kommunalwald

Das Biosphärengebiet wird etwas mehr als 1.100 Hektar neue Kernzone einbringen, so das Regierungspräsidium Tübingen. Damit werden die drei Prozent erreicht. Dazu kommen knapp 5.500 Hektar neue Pflegezone und knapp 30.000 Hektar neue Entwicklungszone. Zwei Drittel der neuen Kernzonen werden im Kommunalwald und ein Drittel im Staatswald (ForstBW) ausgewiesen, so das Präsidium.

Drei Zonen im Biosphärenreservat Schwäbische Alb Kernzone: Sie besteht aus Waldflächen. Hier entwickeln sich die Urwälder von morgen. Die Natur wird größtenteils sich selbst überlassen. Betreten darf man die Zone nur auf ausgewiesenen Wegen. Sie macht 3,1 Prozent des Biosphärengebiets Schwäbische Alb aus. Pflegezone: Flächen in dieser Zone werden schonend genutzt. Dadurch sollen gefährdete Tier- und Pflanzenarten geschützt und erhalten bleiben. Das Motto: "Schützen durch Nützen". Rund 42 Prozent des Biosphärengebiets gehören zur Pflegezone. Entwicklungszone: Der Lebensraum der Menschen. Sie macht mit 55 Prozent den größten Teil des Biosphärengebiets aus. Hier sollen nachhaltige Entwicklung und Wertschöpfung gefördert werden. Derzeit leben 146.000 Menschen im Biosphärengebiet, nach der Erweiterung könnten es 260.000 sein. Quelle: Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Protest gegen das Biosphärengebiet

Protest gegen das Einbringen neuer Kernzonen hatte es vor allem in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) sowie in einigen Ortschaften im Oberen Schmiechtal gegeben. Die Schelklinger Bürgerinitaitve ("Keine Erweiterung Kernzone") befürchtete etwa, dass sich durch weitere Kernzonen der Borkenkäfer ausbreiten oder der Wolf ansiedeln könnte. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg: Anfang Oktober hatte sich der Schelklinger Gemeinderat darauf geeinigt, neue Flächen in das Biosphärengebiet Schwäbische Alb einzubringen.