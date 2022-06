per Mail teilen

Bis 2040 werden die Bevölkerungszahlen voraussichtlich in allen Landkreisen in Baden-Württemberg zunehmen. Laut Statistischem Landesamt haben die Kreise Tuttlingen und Tübingen mit über vier Prozent den größten Bevölkerungszuwachs in der Region zu erwarten. Der Kreis Reutlingen landet im Landesvergleich im unteren Drittel.