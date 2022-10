Tampons auf dem Männerklo im Stuttgarter Rathaus sorgen für Diskussionen. OB Nopper geht auf Distanz, dabei hätte die Stadt hier Vorbild sein können, findet Mission Trans e.V.

Im Stuttgarter Rathaus sind auf der Damen- und Herrentoilette Tampon-Automaten aufgehängt worden, das sorgt für Debatten. Während der Verein Mission Trans e.V. die Aufregung um den neuen Tampon-Automat auf der Herrentoilette im Stuttgarter Rathaus nicht ganz versteht, wird auf politischer Seite weiter diskutiert. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) teilte auf seiner Instagram-Seite mit, er sei bei der Entscheidung "leider überstimmt" worden.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper

Transmann Häfner: "Fühle mich nicht ernst genommen"

Über diese Aussage von OB Nopper ärgert sich Alexander Häfner vom Stuttgarter Verein Mission Trans e.V.: "Mich hat das ehrlich gesagt sehr wütend gemacht. Weil ein Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, der noch in seiner Wahlwerbung gesagt hat, er will ein Bürgermeister für alle sein, zeigt hier ganz klar seine Haltung, dass er nicht ein Bürgermeister für alle ist."

Dabei hätte Stuttgart mit den kostenlosen Hygieneprodukten auf der Herrentoilette ein klares Statement setzen können, meint Häfner. Man hätte damit zeigen können, wie offen Stuttgart mit der Trans-Thematik umgehe. Seit vier Jahren finde der Trans-Pride in Stuttgart statt, so Häfner: "Dieses Jahr mit um die 700 Menschen, die mit dabei waren. Und sich dann so als Oberbürgermeister zu äußern, das finde ich schon schwierig."

CSD-Organisator: "Stuttgart denkt in die richtige Richtung"

Detlef Raasch organisiert jedes Jahr in Stuttgart ehrenamtlich den Christopher Street Day (CSD). Er findet es falsch, sich über den Tampon-Automat auf der Herrentoilette im Rathaus "lustig" zu machen. Der Automat sei für das Stuttgarter Rathaus ein voller Erfolg, so Raasch. "Es gibt nicht nur Männlein und Weiblein, sondern in dem Fall auch Transsexuelle und deswegen ist das mehr als richtig."



Alle Transmenschen mit denen er über das Thema gesprochen habe, befürworteten die Automaten. Das Stuttgarter Rathaus denke in die richtige Richtung, auch wenn das einigen Parteien jetzt aufstoße, meint der Organisator des CSD.

Geschlechterneutrale Toiletten als Lösung?

Raasch denkt sogar noch weiter. Er ist Befürworter von geschlechterneutralen Toiletten. Diese könnten die Diskussion um den Tampon-Automaten lösen. Bei Großveranstaltungen sei es oft schon so, dass Frauen aufs Herrenklo ausweichten, anstatt sich an der überfüllten Damentoilette anzustellen, meint Rasch: "Was soll das denn? Es sind Kabinen da, niemandem wird etwas abgeguckt, jeder hat seine Privatsphäre."

Auf Antrag der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat war sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrentoilette ein Tampon-Automat installiert worden, zur Gleichbehandlung von Transmenschen. Der Beschluss war im Dezember 2021 mit großer Mehrheit erfolgt. Unter anderem auch mit Stimmen der CDU und SPD.