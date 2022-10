per Mail teilen

Lachnummer oder konsequent umgesetzte Gender-Politik? Im Stuttgarter Rathaus sind auf Damen- wie Herren-Toiletten Tampon-Automaten aufgehängt worden. Die Reaktionen sind gespalten.

Nicht nur Tampons, sondern auch Hygienebeutel für Binden gibt es jetzt auf den Herren-Toiletten im Rathaus Stuttgart. Der Antrag kam von der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat: Im Haushalt wurden für das Pilotprojekt 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Fraktionsvorsitzende Petra Rühle verteidigt das Tampon-Automaten-Projekt mit der Gleichbehandlung von Transmenschen. Sie will die Gleichbehandlung aller Geschlechter beim Zugang zu Hygienemittel erreichen. Deshalb hängen die Tampon-Automaten im Stuttgarter Rathaus neuerdings nicht nur auf Damentoiletten sondern bei den Herren.

In den Herren-Toiletten im Stuttgarter Rathaus hängen jetzt ein Tampon-Automat (rechts) und Hygienebehälter für Binden (links). CDU-Fraktion Stuttgart, Presse

Reaktionen aus dem Rathaus von "vollkommen richtig" bis "absurd"

Die SPD-Fraktion im Stuttgarter Rathaus findet es "vollkommen richtig", dass die Tampon-Automaten jetzt auch in den Männertoiletten hängen, so Fraktionsvorsitzende Jasmin Meergans gegenüber dem SWR. CDU-Fraktionschef Alexander Kotz dagegen nennt den neuen Automaten "absurd“. Natürlich gehöre ein solcher Automat auf die Damentoilette. Auf der Herrentoilette habe er aber nichts verloren, so Kotz gegenüber dem SWR. Seine Fraktion habe sich aber bei den Haushaltsberatungen nicht quergestellt. Der Tampon-Automat ist ein Pilotprojekt der Abteilung für Chancengleichheit im Stuttgarter Rathaus.