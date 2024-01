Fernab vom Rummel, mitten in der Natur: Der Campingplatz am Rhein bei Waldshut ist beliebt - vor allem zum Jahreswechsel. Der besondere Reiz ist unter anderem die Stille.

Über die Weihnachts- und Silvesterfeiertage hat es einige in den sonnigen Süden gelockt, manch einen aber auch an den nahen Rhein. Vor allem bei Wohnmobilbesitzern liegt Wintercamping voll im Trend. Das bekommt der kleine Campingplatz am Rheinufer von Waldshut zu spüren: Er ist in diesen Tagen weitgehend ausgebucht. Der Grund: Hier ist es ruhig und still. Es herrscht Böllerverbot. Das schätzen nicht nur die erholungssuchenden Camper, sondern auch ihre vierbeinigen Freunde.

Ehepaar aus Luzern kommt seit 20 Jahren

Nicht nur Hundebesitzer schwärmen fürs Wintercamping, auch Natur- und Vogelfreunde wie Brigitte und Felix Odermatt. Das Ehepaar lebt im schweizerischen Luzern. Die beiden kommen mit ihrem Wohnwagen seit fast 20 Jahren auf den Campingplatz an den Rhein. Sie sind Stammgäste auf dem Campingplatz und wissen, dass sie rechtzeitig buchen müssen, damit sie ihren Lieblingsplatz direkt in der ersten Reihe mit Blick auf den Rhein bekommen.

Natur und Tiere mit der Fotokamera festhalten

In den frühen Morgenstunden und am Abend ist Felix Odermatt mit seiner Fotokamera unterwegs, um Wasservögel am Rheinufer einzufangen. Seine Frau begleitet ihn oft. Stundenlang können die beiden am Rhein stehen und die Vögel beobachten. Die Natur- und Tierwelt am Rheinufer fasziniert sie. Hunderte von Bildern schießt Felix Odermatt an einem guten Tag. Zurück im Wohnwagen wählt er die schönsten Motive aus, bearbeitet sie und teilt sie mit anderen. Diese Fotospaziergänge in der Dämmerung sind für ihn spannend und erholsam zugleich.

Ich empfehle jedem, der ein wenig psychische Probleme hat: Kaufe Dir einen Wohnwagen, kaufe Dir eine Kamera, gehe und wandere und Du siehst die Welt anders.

Gänse im Anflug: Felix Odermatt ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf und fängt die Natur- und Tierwelt am Hochrhein ein.

Campingplatz-Betreiber haben Pegelstände im Blick

Für die Gäste ist die Zeit am Fluss eine Auszeit, doch für die Betreiber des Campingplatzes ist der Fluss auch Alltag. Rund um Silvester ist ihr Platz fast ausgebucht und Sonja und Oliver Bier haben alle Hände voll zu tun. Täglich kommen neue Gäste und gleichzeitig müssen sie den Pegelstand im Auge behalten, denn einen Campingplatz am Rhein zu betreiben, heißt auch mit den Gefahren des Wassers zu leben.

Um dem Silvester-Trubel zu entgehen, zieht es viele Urlauber mit ihrem Zuhause auf Rädern an den Hochrhein. SWR

Wir arbeiten grenzüberschreitend, wir kennen die Nachbarn auf der anderen Seite und wir kennen den Rhein auch unter Wasser. Das ist ein Miteinander.

Kurz vor Ferienbeginn hatten sie Hochwasseralarm und sie mussten zwei Wohnwagen, die fest bei ihnen untergestellt sind, vorsorglich in Sicherheit bringen. Sonja Bier kennt das nicht anders. Sie ist auf dem Campingplatz aufgewachsen. Sie liebt das Leben am Rhein und ist Taucherin. Der Rhein und seine Anwohner, das ist ihr Zuhause. Sie kann sich keinen besseren Platz zum Leben und Arbeiten vorstellen - als am Rhein.