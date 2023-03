Wer wird neuer Bürgermeister in Titisee-Neustadt?

per Mail teilen

In Titisee-Neustadt im Schwarzwald wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Zur Wahl stehen zwei Männer und eine Frau.

Wegen des vorzeitigen Rückzugs von Bürgermeisterin Meike Folkerts (CDU) wird am Sonntag in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gewählt. Folkerts war seit 2019 im Amt. Zum Jahresende 2022 teilte sie mit, dass sie als Referatsleiterin Koordination und Steuerung ins Freiburger Rathaus wechseln wird.

So stehen am Sonntag drei Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Dazu zählt Gerrit Reeker, Stadtkämmerer und Diplom-Volkswirt aus Friedenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Als Zweiter steht Stefan Burgard auf dem Wahlzettel. Er ist Hotelbetriebswirt aus Titisee-Neustadt. Dort hat auch die Kandidatin Judith Kärn ihren Lebensmittelpunkt. Sie ist Wissenschaftlerin und Doktorandin in den Fächern Politik und Verwaltung.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 18 Uhr. Das Ergebnis wird voraussichtlich nach 19:30 Uhr feststehen.