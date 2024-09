Weltrekord: Waldkircher singen Badnerlied in Dauerschleife

per Mail teilen

Einen Weltrekord der ganz besonderen Art gab es am Samstag in Waldkirch zu hören: Über sechs Stunden lang sangen Menschen das Badnerlied, ohne Pause.

"Drum grüß' ich dich mein Badnerland". Auffällig häufig waren diese Worte am Samstag aus den Boxen auf dem Waldkircher Marktplatz (Landkreis Emmendingen) zu hören. Schuld war nicht ein Kratzer in einer CD. Das Ganze diente einem ehrgeizigen Ziel: 250 Menschen hatten sich zusammengetan, um über 1.300 Strophen des Badnerlieds zu singen, ohne Pause. Am Ende des Abends stand ein neuer Weltrekord.

SWR-Reporter Lukas Herzog berichtete für SWR4 vom Badnerlied-Weltrekord in Waldkirch:

Lied mit den meisten Strophen weltweit

Was für ein Weltrekord das genau ist? Die meisten Strophen eines Stückes ohne Unterbrechung gesungen, erklärt Wolfgang Brommer, einer der Mitorganisatoren. Das Badnerlied sei nämlich das Lied mit den meisten Strophen weltweit, gefolgt von der Griechischen Nationalhymne. Die schafft es aber gerade mal auf 158 Strophen. Die über 1.300 Strophen der inoffiziellen Hymne Badens hat Ossi Pink gesammelt. Ohne ihn wäre der Weltrekord nicht möglich gewesen. Schon Anfang der Neunzigerjahre hat ihn der Sammelwahn gepackt. Seitdem kommen immer wieder Menschen mit neuen Strophen auf ihn zu. Alleine durch die Vorberichterstattung zum Weltrekordversuch hat er 35 neue Strophen erhalten. Sein nächstes Sammel-Ziel: 1.500 Strophen.

Erste Uraufführung aller Strophen

Die Uraufführung aller von ihm gesammelten Strophen ist für Ossi Pink ein ganz besonderer Moment. Am Badnerlied begeistert ihn, dass es ein echtes Volkslied sei. "Es lebt in der Bevölkerung. Es ist auch nicht alt und verknöchert, weil es wird auch zu aktuellen politischen Ereignissen umgedichtet", so Ossi Pink.

Es lebt weiter und das finde ich ganz faszinierend.

Über eine LED-Leinwand wurden die Texte der einzelnen Strophen eingeblendet. SWR Lukas Herzog

52 Gesangsgruppen an Aktion beteiligt

Kurz nach 15 Uhr war es soweit: Auftakt für ein gut sechsstündiges Konzert, bestehend aus nur einem Lied, dem Badnerlied. 52 Gesangsgruppen beteiligten sich an der Aktion, darunter die Kläpperle Garde der Narrenzunft, eine Musikkappelle, ein Kirchenchor und zahlreiche Familien. Die Gruppen sangen nicht alle Strophen gemeinsam. Sie wechselten sich ab. Eine Gruppe sang immer jeweils 25 Strophen. Danach knüpfte nahtlos die nächste Gruppe an. Begleitet wurden die Gesangsgruppen, wie könnte es anders sein in der Orgelstadt Waldkirch, von unterschiedlichen Drehorgelspielern mit ihren Drehorgeln. Auch diese rotierten und wechselten sich ab.

Jubiläum: 225 Jahre Orgelbau in Waldkirch

Die Drehorgel war nicht nur das passende Begleitinstrument für den Anlass, sie war auch der Auslöser für die Aktion. Denn der Orgelbau feiert dieses Jahr 225-jähriges Bestehen in Waldkirch. Anlässlich dieses Jubiläums organisierte die Waldkircher Orgelstiftung gemeinsam mit der Stadt Waldkirch und der Werbegemeinschaft die Aktion. Die Werbegemeinschaft feierte mit dem Weltrekord ihr 50-jähriges Bestehen. Insgesamt ein Jahr lang haben die Organisatoren den Weltrekordversuch vorbereitet.

Der Weltrekordversuch lockte am Samstag viele Schaulustige und Interessierte in die Waldkircher Innenstadt. SWR Lukas Herzog

Publikum forderte sogar eine Zugabe

Nach sechs Stunden und 20 Minuten war das Spektakel vorbei. Der Weltrekord ist geglückt: Neuer und erster bekannter Weltrekord im Non-Stop-Badnerlied-Singen. Das kann sich hören lassen. Skurril: Das Publikum hatte auch nach über sechs Stunden Badnerlied noch nicht genug und forderte eine Zugabe. Das ließen sich die Sängerinnen und Sänger nicht zweimal sagen. Kurzerhand führten sie nochmal die ersten 25 Strophen auf.