Waldkirch und Kollnau: Über 500 Haushalte ohne Strom

per Mail teilen

Ein Kabelfehler hat in der Nacht auf Freitag in Waldkirch und Kollnau einen größeren Stromausfall verursacht. Etwa 550 Haushalte waren ohne Strom.

In der Nacht auf Freitag waren etwa 550 Haushalte in Teilen von Waldkirch und Kollnau (Landkreis Emmendingen) ohne Strom. Am Freitagnachmittag waren noch immer etwa 300 Haushalte von dem Stromausfall betroffen. Einen solch großen Stromausfall habe es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben, sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke Waldkirch, Jochen Fischer, auf Anfrage des SWR.

Witterungseinflüsse könnten zu einem Kabeldefekt geführt haben

Ein technischer Defekt an einem Kabel habe offenbar die sogenannte 20 KV-Störung verursacht, so Fischer. Das könne verschiedene Gründe haben: Die starken Temperaturwechsel der vergangenen Wochen etwa. Dadurch bewege sich die Erde und es entstehe ein ständiges Ziehen und Drücken an den Kabeln. Wo genau der Kabelschaden ist, konnte noch nicht lokalisiert werden. Die Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck, die Störung zu beheben.