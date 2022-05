Wo das 9-Euro-Ticket auch im grenzüberschreitenden Nahverkehr gilt - und wo nicht

Wie funktioniert das 9-Euro-Ticket in den grenzüberschreitenden Linien? Grundsätzlich gilt bei diesem Ticket: An der Grenze ist Schluss. Doch es gibt Ausnahmen.

Wer in Kehl (Ortenaukreis) mit der deutsch-französischen Tram nach Straßburg fahren möchte, kann sein 9-Euro-Ticket nur einschließlich bis zur letzten deutschen Haltestelle (Bahnhof Kehl) nutzen. Für die Strecke auf französischer Seite brauchen die Fahrgäste dann zusätzlich ein Ticket des Straßburger Verkehrsunternehmen CTS, so der Tarifverbund Ortenau auf Anfrage. Dieses könne aber bereits am Start-Bahnhof gelöst werden, Fahrgäste müssten dafür nicht an der letzten deutschen Haltestelle aussteigen.

In der Regionalbahn, die von Offenburg über Kehl nach Straßburg fährt, gilt das 9-Euro-Ticket ebenfalls nur auf dem deutschen Streckenteil.

Auch in den grenzüberschreitenden Bussen und der Tram in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist das 9-Euro-Ticket nur bis zur Grenze gültig. Denn diese Linien betreiben die Basler Verkehrsbetriebe. Wer also mit dem Bus von Weil am Rhein zum Badischen Bahnhof in Basel fahren möchte, braucht ein Ticket für die Schweizer Strecke.

Ein paar Kilometer weiter reicht das 9-Euro-Ticket für die Fahrt zum Badischen Bahnhof aus - und gilt sogar noch eine Haltestelle weiter, bis zum Bahnhof Basel SBB. Denn in der Wiesentalbahn S6, die zwischen Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) und dem Schweizer Bahnhof Basel SBB fährt, gilt das 9-Euro-Ticket.

Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen: Das 9-Euro-Ticket ist nur für Fahrten zwischen Deutschland und der Schweiz gültig, so der Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) auf SWR-Anfrage. Wer zum Beispiel erst an der Schweizer Haltestelle Riehen in die S6 einsteigt und nach Basel fährt, braucht für diese Strecke eine normale Fahrkarte. Auch wenn man seine Fahrt von Deutschland nach Basel in Riehen nur unterbrochen hatte. Denn in diesem Fall fährt man im reinen Schweizer Binnenverkehr und dort ist das deutsche 9-Euro-Ticket nicht gültig, so der RVL weiter.

Außerdem gibt es laut RVL für grenzüberschreitend gültige Zeitkarten wie die Regio Card Plus keine Erstattungen für das 9-Euro-Ticket. Denn im Preis seien Schweizer Tarif- und Erlösanteile enthalten.

Im IRE zwischen Basel und Ulm gilt das 9-Euro-Ticket. Auch wenn die Hochrheinbahn zwischenzeitlich auf Schweizer Seite fährt und in Schaffhausen hält. Wer möchte, kann mit dem 9-Euro-Ticket auf dieser Strecke im Schweizer Bahnhof Schaffhausen zusteigen.

Auch eine Fahrt von Freiburg im Breisgau zum Badischen Bahnhof ist mit dem 9-Euro-Ticket möglich.