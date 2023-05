per Mail teilen

Wer im Schwarzwald übernachten will, kann das jetzt in zwei neuen Camps im Ortenaukreis tun. Es gibt für den Aufenthalt aber einiges zu beachten.

Im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sind zwei neue Trekking-Camps eröffnet worden. Damit gibt es im Park nun zehn Orte, an denen Wanderer ihre Zelte aufstellen können.

Die neuen Camps Späneplatz und Schnaitberg Eck liegen in Gengenbach und Nordrach (Ortenaukreis). Das Camp Späneplatz schließt mit einer sportlichen Wanderung von rund 20 Kilometern an das bestehende Camp Erdbeerloch beim Schliffkopf an. Bis zum Schnaitberg Eck sind es von dort neun Kilometer. Beide Camps sind nur zu Fuß erreichbar und haben wenig mit üblichen Campingplätzen zu tun.

Klaus Schwörer hat beim Aufbau des Trekkingcamps mitgeholfen. SWR Christine Veenstra

Nur kleine Zelte für drei Personen sind erlaubt

Erlaubt sind dort nur kleine Zelte für maximal drei Personen. Man darf sie erst ab 18 Uhr aufstellen und nur für eine Nacht bleiben. Ausgestattet sind die Plätze mit einer Feuerstelle und einem kleinen Toilettenhäuschen. Alles andere – auch Wasser – müssen die Wanderer selbst mitbringen. Wer in den Camps übernachten will, muss zwölf Euro zahlen und vorab reservieren. Viele Termine für den Sommer sind schon ausgebucht. Betrieben werden die Camps von ForstBW.