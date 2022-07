Offenburg: Auto mit Löwin auf der A5 liegen geblieben

Auf der A5 bei Offenburg ist am Mittwoch ein Kleintransporter liegen geblieben. Die herbeigerufenen Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie auf der Ladefläche eine Löwin sahen.

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz auf der A5: Dort blieb am Mittwoch ein Kleintransporter mit einer Panne liegen - mit einer Löwin auf der Ladefläche. Das Tier war aus der Ukraine gerettet worden und auf dem Weg nach Frankreich, gut gesichert in einer großen Box. Bei Offenburg (Ortenaukreis) blieb das Fahrzeug liegen, weil die Kraftstoffleitung defekt war. Die Fahrerin eines Tiertransportunternehmens wollte eigentlich ihren Abschleppdienst in Frankreich alarmieren, konnte ihn aber telefonisch nicht erreichen. Kurzerhand rief die Frau bei der deutschen Polizei an und bat um Hilfe.

Diese Löwin ist am Mittwoch samt ihrem Käfig mit einem Kleintransporter auf der A5 bei Offenburg liegengeblieben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Einsatz-Report24

Polizei als Freund und Helfer

Die Polizei zeigte sich als Retter in der Not, lud das Fahrzeug samt Löwin kurzerhand auf und brachte den Kleintransporter zu einem deutschen Pannendienst. Nach 15 Minuten war die Panne behoben. Fahrerin und Löwin konnten weiterfahren.

Nähere Informationen zur Herkunft der Löwin sind nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass der Krieg in der Ukraine auch Tiere in Zoos trifft und dass Freiwillige die Tiere retten.