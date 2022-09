SWR Symphonieorchester begeistert im ausverkauften Freiburger Konzerthaus

per Mail teilen

Die neue Konzertsaison hat das SWR Symphonieorchester mit einem Klassiker begonnen: der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Dirigiert hat Jean-Christophe Spinosi.

Lange hat das SWR Symphonieorchester nicht vor einem so großen Publikum gespielt. Die Erleichterung, dass das nun wieder möglich war, zeigte sich beim Saisonauftakt am Montagabend. Zu hören war Beethovens Sinfonie Nr. 9 in d-Moll.

Europa-Hymne mit besonderer Bedeutung

Die Europa-Hymne - gerade im Kontext des Kriegs in der Ukraine hat sie eine besondere Bedeutung, das war im Saal zu spüren. Der französische Dirigent Jean-Christophe Spinosi führte Orchester und Chor mit viel Feingefühl. Die Chorpartien übernahm klangvoll und präzise das NDR-Vokalensemble. Das Publikum im ausverkauften Konzerthaus bedankte sich bei den Musikerinnen und Musikern mit tosendem Beifall.

Nachklang: Mitwirkende anders kennenlernen

Nach dem Konzert, das 70 Minuten dauerte, gab es die Möglichkeit, die Mitwirkenden etwas näher kennenzulernen. Im Foyer des Konzerthauses standen die Sopranistin Christina Landshamer und der Kontrabassist Felix von Tippelskirch auf einer kleinen Bühne. Sie erzählten aus ihrem Leben rund um die Auftritte und gaben eine kurze musikalische Darbietung. In diesem Format "Nachklang" sollen sich die Mitwirkenden und das Publikum noch auf andere Weise begegnen als im Konzertsaal.