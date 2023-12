Sportlerehrung für Noah Darvich in Bad Krozingen

Nach dem WM-Sieg der deutschen U17-Fußballnationalelf in Indonesien wurde Kapitän Noah Darvich in Bad Krozingen geehrt. Vor Anpfiff in Barcelona ist der Jungstar nochmal in der Heimat.

Ein 17-Jähriger, der schon jetzt die Fußballherzen höher schlagen lässt: Am Donnerstagabend wurde der U17-Welt- und Europameister Noah Darvich in seiner Heimatstadt Bad Krozingen empfangen und mit dem Eintrag ins goldene Buch geehrt. Rund 200 Menschen jubelten Darvich auf dem Weihnachtsmarkt zu. Karrierestart in der SC-Fußballschule Der frischgebackene U17-Fußballweltmeister Noah Darvich aus Hausen bei Bad Krozingen war als 11-Jähriger in die Fußballschule des SC Freiburg gekommen, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Dieses Jahr kam er in der Saison-Vorbereitung aber schon bei den Profis und in der U23 zum Einsatz. Noah Darvich hat die Sportlerehrung und eine Eintragung ins Bad Krozinger Goldene Buch erhalten. SWR Darvich drei Jahre in Barcelona verpflichtet Im Sommer verpflichtete der FC Barcelona das Nachwuchstalent für seine zweite Mannschaft. Wenn ein Verein Darvich aus seinem Dreijahresvertrag herauskaufen möchte, beträgt die Ausstiegsklausel laut spanischen Medien eine Milliarde Euro. Damit ist der Jungstar einer der höchst gehandelten Kandidaten seiner Altersklasse. Ehrung im Goldenen Buch Es ist das erste Mal, dass die U17-Nationalelf den Weltmeistertitel nach Hause bringt. Und damit ist es auch das erste Mal, dass ein Hausener mit Kapitänsbinde diesen Titel holt. Wir sind stolz, dass Noah Darvich als Hausener Kind eine große Fußballerkarriere gemacht hat und als Erster den U17-Weltmeistertitel nach Deutschland geholt hat. Auch Noah Darvich freute sich über den Empfang und signierte fleißig Trikots. Weil er inzwischen nicht mehr in der Heimat lebt, sei es für ihn sei es besonders schön, hier alle wiederzusehen. Es ist was ganz Besonderes, und besonders schön, hier alle wiederzusehen.