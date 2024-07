Ein 19 Jahre alter Mann soll in Sicherungsverwahrung. Er soll im März 2024 in Hohentengen (Kreis Waldshut) seine Eltern und seinen Bruder getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat für den 19-Jährigen, der in Hohentengen (Kreis Waldshut) seine Eltern und seinen Bruder getötet haben soll, Sicherungsverwahrung beantragt. Sie hat erstmals auch Details zum Tatablauf genannt.

Angreifer wollte seine Familie töten

Danach hatte der 19-Jährige Deutsch-Italiener bereits am Vorabend der Tat seine Eltern und seinen Bruder bei einem innerfamiliären Streit angegriffen und leicht verletzt. Am Vorabend konnte die Polizei jedoch eingreifen und den Streit schlichten. Am nächsten Tag kam jede Hilfe zu spät. Am 26. März 2024 war es Abends in der Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhaus offenbar erneut zu einem Streit gekommen. Der 19-Jährige sei, so die Staatsanwaltschaft, mit einem Klappmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge auf seine Familie los gegangen. Er habe die Absicht gehabt, seine Familie zu töten, sagen die Ermittler.

In dem kleinen Ortsteil von Hohentengen soll im März 2024 ein psychisch kranker junger Mann seine Eltern und seinen Bruder erstochen haben. SWR Ben Hoffmann

Mutmasslicher Täter lässt sich widerstandlos festnehmen

Die Eltern erlitten schwere Stichverletzungen und starben in der Wohnung. Der 34 Jahre alten Bruder konnte noch in den Hausflur flüchten. Die Wiederbelebungsversuche der inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos und auch er starb an den schweren Verletzungen. Auch der Schwester gelang es aus der Wohnung zu flüchten. Der 19-Jährige sei ihr gefolgt und habe auch ihr Stichverletzungen im Gesicht zugefügt. Diese waren allerdings nicht lebensgefährlcih. Der 19-Jährige hatte sich nach der Tat widerstandslos festnehmen lassen und befindet sich seither in einem Zentrum für Psychiatrie.

19 Jähriger ist laut Gutachter psychisch krank

Er ist laut einem psychiatrischen Gutachten psychisch krank und nicht schuldfähig. Es sei zu erwarten, dass er weitere Gewalttaten begehen werde und weiter gefährlich sei, sagen die Gutachter. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb Sicherungsverwahrung beantragt: Das bedeutet, dass der 19-Jährige bis auf weiteres in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll.