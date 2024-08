Bewaffneter Mann sorgt für Großeinsatz in Zell am Harmersbach

In Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein psychisch kranker Mann hatte sich mit einem Messer bewaffnet in einem Haus verschanzt.

Mehrere Stunden lang dauerte der Großeinsatz in Zell am Harmersbach in der Ortenau. Beteiligt waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk. Am Morgen ab sieben Uhr soll sich ein psychisch kranker Mann in der Hauptstraße der Stadt aggressiv verhalten haben. Er soll nach Angaben der Polizei randaliert und andere Menschen bedroht haben. Danach sei er weggelaufen.

In Zell am Harmersbach war ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Polizei, Betreuer, Fachkliniken und Behörden. Moritz Moser / EinsatzReport24

Mann randalierte im Haus in Zell am Harmersbach

Später wurde der Mann auf dem Dach eines Zweifamilienhauses gesehen, bewaffnet mit einem Messer. Polizei und Sondereinsatzkommando haben das Haus umstellt und versucht, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Das sei aber immer wieder gescheitert, sagt die Polizei. Deshalb wurden Fachkliniken, Behörden und Betreuer des Mannes eingebunden. Er habe sich immer wieder bewaffnet am Fenster und auf dem Dach gezeigt. Außerdem soll er Gegenstände und Müll aus dem Fenster geworfen haben. Gegen elf Uhr konnte er schließlich mit Unterstützung von Beamten der sogenannten Verhandlungs-Gruppe im Haus festgenommen werden. Dabei sei der Mann leicht verletzt worden, so die Polizei.

SWR-Reporter Robert Wolf über den Polizeieinsatz in Zell am Harmersbach:

Der Mann war laut Polizei bereits in den Tagen zuvor aufgefallen. Er soll durch Gärten gelaufen sein und aus einem Keller Alkohol entwendet haben. Am Montag habe er sich in ärztliche Behandlung begeben, am Mittwoch sei er aus der Fachklinik wieder entlassen worden.