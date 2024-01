Kunstschnee macht's möglich: Schonach ist am Wochenende wieder die Kulisse für den Weltcup der Nordischen Kombination. Zu Gast: die Weltelite im Skispringen und Langlaufen.

Die Gemeinde Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat in den vergangenen Wochen viele Wetterkapriolen erlebt: Blitzeis, zweistellige Plustemperaturen, Dauerregen. Nur eines fehlte: der Schnee. Damit der Weltcup der Nordischen Kombination nicht ins Wasser fällt, mussten die Schneekanonen ran. Hunderte freiwillige Helfer und Wintersportfans fiebern dem Skifest am Samstag und Sonntag entgegen.

Kunstschnee als einzige Chance

Bereits seit Dezember wird in Schonach Kunstschnee produziert und die Depots aufgefüllt. Ohne diese Reserve hätte man keine Chance die Wettkämpfe durchzuführen, so Christian Herr, Vorsitzender des Skiclubs Schonach. Bisher sieht es im Skistadion noch wenig nach Wettkampf aus. Auf der grünen Wiese ist nur ein dünnes weißes Band zu sehen, das an manchen Stellen nicht miteinander verbunden ist. Das habe aber System, wie Christian Herr verrät: "Würden wir den Schnee schon früh auf der Strecke verteilen, hätten wir keine Chance gegen den Regen und Wind. Daher schützen wir den Schnee so gut es geht in den Depots und verteilen ihn erst am Freitag kurz vor den Wettkämpfen."

400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz

Ohne sie würde in Schonach gar nichts gehen: Rund 400 freiwillige Helferinnen und Helfer sind am Wochenende im Einsatz, viele von ihnen arbeiten schon seit Wochen im Dauerregen auf der Strecke und an der Schanze. Die meisten kommen aus Schonach und den Nachbargemeinden, manche zieht es aber auch von weit her in den Schwarzwald.

Für mich war klar: Ich fahre zum Weltcup. Das ist so ein Heiligtum.

Peter Söntgerath fährt seit 20 Jahren aus Königswinter bei Bonn nach Schonach, um zu helfen, Geburtstag hin oder her. So schwierig wie in diesem Jahr sei es kaum gewesen, meint er. Aber die Stimmung im Team wäre immer noch gut, man freue sich auf das Wochenende und würde es schon hinbekommen, so Söntgerath.

Mit schwerem Gerät und einer Schneefräse verteilen die Helfer den Schnee aus den Depots auf der Schanze.

Absage der Trainings am Freitag

Die geplanten Trainings am Freitag wurden kurzfristig abgesagt. Auf der Schanze machen starke Windböen eine Qualifikation unmöglich, die Loipe wird für die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag geschont. Am Wochenende soll das Wetter den Schonachern endlich helfen, Minusgrade in der Nacht und Sonnenschein während den Wettkämpfen sind beste Voraussetzungen für ein Skifest in Schonach.

Frauen kämpfen erstmals um Schwarzwaldpokal

Bereits zum 58. Mal trifft sich die Weltelite der Nordischen Kombinierer in Schonach. Erstmals geht es auch für die Frauen um den legendären Schwarzwaldpokal. Auf dem Programm stehen jeweils zwei Rennen der Frauen und Männer.