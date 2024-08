Nach Schüssen aus einem Auto in Mulhouse: ein Mann tot, ein zweiter schwer verletzt

per Mail teilen

Bei Schüssen aus einem Auto in Mulhouse im Elsass ist am Dienstag ein Mann getötet worden, ein zweiter wurde schwer verletzt. Die Tat könnte dem kriminellen Millieu zugerechnet werden.

Bei einer Schießerei im französischen Mulhouse (Département Haut-Rhin) im Elsass ist am Dienstagnachmittag ein 30-jähriger Mann getötet worden, ein zweiter wurde schwer verletzt. Die französische Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Tat dem kriminellen Millieu zuzurechnen ist.

In Medienberichten ist die Rede von einer Abrechnung auf offener Straße. Das Auto, aus dem die Schüsse nahe des Stadtzentrums abgefeuert wurden, soll zunächst ein Motorrad mit zwei Männern gerammt haben. Danach eröffnete einer der Männer das Feuer auf die am Boden liegenden Opfer. Der 30-Jährige starb noch vor Ort. Das zweite Opfer wurde mit Verletzungen am Bein von Rettungskräften versorgt. Inzwischen konnte einer der bewaffneten Tatverdächtigen festgenommen werden, berichtet die französische Zeitung L´Alsace. Nach zwei weiteren Männern werde zurzeit noch gefahndet.