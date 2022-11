Schopfheimer Betriebsräten droht außerordentliche Kündigung

Grund für die Aufzeichnung war laut IG Metall, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat wiederholt, massiv angegangen war. Da die Aufzeichnung nicht genehmigt war, sieht die Schopfheimer Ekato RMT einen Verstoß unter anderem gegen den Datenschutz. Laut IG Metall war nur eine Betriebsrätin an der Aufnahme beteiligt. Warum das Unternehmen in diesem Zusammenhang einen weiteren Betriebsrat kündigen will, hat das Unternehmen auf Nachfrage nicht begründet. Auch will sich das Unternehmen nicht dazu äußern, ob es für die Kündigung vor das Arbeitsgericht ziehen wird. Denn Betriebsräte können nur mit Zustimmung des Betriebsrats oder eines Arbeitsgerichts gekündigt werden.