Schopfheim: Mann soll Angehörige mit Kettensäge angegriffen haben

In einer Familie kommt es zum Streit. Ein Mann greift zu einer Kettensäge - doch der Vorfall geht glimpflich aus.

Ein Mann soll mit einer Kettensäge auf eine Familienangehörige in Schopfheim (Kreis Lörrach) losgegangen sein. Die Frau habe sich gewehrt und sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte es laut den Ermittlern am Montag einen Streit zwischen den beiden gegeben. Die Polizei nahm den 59-Jährigen fest. Er soll Alkohol getrunken haben.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beantragte Untersuchungshaft wegen versuchter schwerer Körperverletzung gegen den Mann. Das zuständige Amtsgericht setzte diesen aber außer Vollzug - die Gründe dafür waren zunächst nicht bekannt.

Mutmaßlicher Kettensägen-Angreifer beinahe auf freiem Fuß

Unter Auflagen – darunter ein Kontaktverbot zu der Angehörigen - wäre der Beschuldigte deshalb vorerst wieder freigekommen. Es lagen aber schon andere Haftbefehle gegen ihn vor, da er einige Geldstrafen nicht bezahlt hatte. Deshalb sitzt der 59-jährige Mann bis auf Weiteres in Haft.