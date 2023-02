Scheibenschlagen in Freiburg, Emmendingen und der Region

Scheibenschlagen ist ein uralter Brauch, der derzeit wieder in vielen Orten in Südbaden gepflegt wird. Wo genau Holzscheiben ins Tal geschlagen werden? Hier eine Übersicht.

Traditionell werden in Südbaden zum Ende der Fasnacht Scheiben geschlagen, um den Winter zu vertreiben. Die Holzscheiben, mancher Orts auch "Schiibe" genannt, wird extra dafür geschnitzt. Sie werden im Feuer zum Glühen gebracht, auf eine lange Rute gesteckt und mit viel Schwung über eine Rampe ins Tal geschlagen. Dazu wird meist gerufen: "Schiebi, schiebo ..." und mit einem Wunsch ergänzt.

Scheibenschlagen gehört in vielen Orten Südbadens zur Tradition. SWR

In einigen Orten hat das Scheibenschlagen schon stattgefunden, in anderen steht es noch bevor. Hier eine Übersicht (Auswahl):

Wo werden Scheiben in Südbaden geschlagen? Landkreis Emmendingen: Emmendingen-Wasser am 4. März um 19 Uhr auf dem Scheibenplatz (Schützenstraße 6-13)

Windenreute am 11. März um 18 Uhr auf dem Platz am Malecker Waldrand

Sexau am 18. und 19. März im Eberbächle Freiburg: Stadtteil Kappel am 4. März um 19 Uhr auf dem Meierberg

Stadtteil Oberau am 19. März um 19:30 Uhr auf dem Hirzberg, oberhalb des Gasthauses "zum Stahl" Freiburg in der Kartäuserstraße in Freiburg Ortenaukreis: Haslach-Schnellingen am 18. März um 19 Uhr auf dem Schnellinger Scheibenbühl Landkreis Lörrach: Wollbach am 4. März um 18 Uhr auf der Buchhole beim Rebhüsli

Hasel am 4. März um 19 Uhr

Wittlingen am 4. März um 18 Uhr auf dem Rebberg

Todtnau-Schlechtnau am 4. März um 19 Uhr am Schiibefelse

Hauingen am 5. März um 19 Uhr, Abmarsch ist ab der Gärtnerei Gießhaber Landkreis Waldshut: Wehr am 4. März um 19:11 Uhr beim Gasthaus "Schneckenkarle" Waldstüble

Scheibenschlagen in Ettenheimweiler

In Ettenheimweiler (Ortenaukreis) fand das Scheibenschlagen am 25. Februar statt - nachdem der Brauch wegen Corona zwei Jahre lang aussetzen musste. 172 Scheiben aus Buchenholz haben die Männer des Vereins "Schiebe Schnitzer" Tage zuvor in Handarbeit gefertigt - all die Arbeit für eine gelebte und geliebte Tradition.

"Man macht es mit ganz viel Herz und Tradition."

Der Beitrag aus der Landesschau Baden-Württemberg zum Nachschauen:

Um die Scheiben anzünden zu können, brauchte es ein großes Lagerfeuer. Das Holz dafür wurde von den Besucherinnen und Besuchern gespendet. Nach Sonnenuntergang, als es dunkel wurde, ging das Scheibenschlagen los. "Außer, dass es kurz mal geschneit hat, war es wirklich gut, die Scheiben sind gut geflogen. Wir können richtig zufrieden sein", sagte Marco Karle vom Verein "Schiebe Schnitzer" in Ettenheimweiler.