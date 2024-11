Waldshuter SPD-Abgeordnete Schwarzelühr-Sutter will bei Neuwahlen wieder antreten

In schwierigen Zeiten sollte man es sich nicht bequem machen, sagt Rita Schwarzelühr-Sutter. Sie will bei den Neuwahlen wieder im Wahlkreis Waldshut-Breisgau wieder antreten.

Die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Landesvorsitzende, Rita Schwarzelühr-Sutter, will ein weiteres Mal für den Bundestag kandidieren. Das sagte sie dem SWR am Donnerstag. Die 62-jährige Betriebswirtin wurde 2005 erstmals in den Bundestag gewählt. Mit einer Unterbrechung zwischen 2009 und 2010 ist sie seither Mitglied des Deutschen Bundestages.

SPD-Abgeordnete: Nach Neuwahlen notfalls auch Opposition

Am 28. November werden die Delegierten auf dem Nominierungsparteitag der SPD über die Kandidatur für den Wahlkreis Waldshut-Breisgau entscheiden. Sie bringe viel Erfahrung mit, sagt Schwarzelühr-Sutter. Sie war parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und hat dieses Amt derzeit noch im Bundesministerium des Innern und für Heimat.

Wenn es schwierig ist, macht man es sich nicht im Sessel bequem.

Der Waldshuter SPD-Kreisverband und die Jusos hätten sie gebeten, bei den Neuwahlen am 23. Februar 2025 noch einmal zu kandidieren, so Schwarzelühr-Sutter im SWR-Interview. Sie habe dies auch mit ihrer Familie abgesprochen. Sie sei mit 62 Jahren noch "voll im Saft" und werde wie viele ihrer Altersgenossinnen mit 67 Jahren in den Ruhestand gehen. Gerade jetzt, wo die Zeiten schwierig seien, wolle sie sich nicht im im Sessel zurücklehnen. Sie plant deshalb eine weitere Amtszeit, zur Not auch in der Opposition.