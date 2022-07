Rettungskräfte aus ganz Südbaden am Wochenende im Dauereinsatz

per Mail teilen

Mehr als 200 Ehrenamtliche mussten übers Wochenende Rettungsdienst leisten. Bei hochsommerlicher Hitze fanden im Raum Freiburg gleich fünf verschiedene Großveranstaltungen statt.

Zeltmusikfestival, Seefest, Sea You Festival, Auftaktspiel SC Freiburg, Ultra Bike Marathon: Rettungskräfte haben in Freiburg und Umgebung an diesem Wochenende viel zu tun gehabt. Doch um überall gut besetzt zu sein, mussten Ehrenamtliche aus ganz Südbaden kommen.

Unterstützung aus Nachbarkreisen

Aus der Ortenau und auch aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurden Helferinnen und Helfer geholt, um bei fünf gleichzeitig laufenden Veranstaltungen genügen Rettungspersonal zur Verfügung zu haben. Sonst wäre es eng geworden. Einer der freiwilligen Helfer ist Emanuel Lepper, Rettungssanitäter vom Roten Kreuz. Er war übers Wochenende beim Sea You Festival in Freiburg im Einsatz. Um Personal zusammen zu bekommen, müsse man teilweise viel Überzeugungsarbeit leisten.

"Wenn es zu einer Häufung kommt, wie an diesem Wochenende, wird es schon schwer, Helfer zu akquirieren und aus ihrer Freizeit zu holen.“

Trotz hoher sommerlicher Temperaturen und viel Arbeit mache ein solcher Einsatz über mehrere Tage dennoch Spaß, sagt Emanuel Lepper. Man sei eine gute Truppe und auch die Stimmung sei super. Wenn nichts los sei, könne man sogar das Festival ein bisschen genießen.

Rettungseinsatz ist stressig aber reizvoll

Für den Notarzt Jan Menne ist der Job auf einem Festival stressig und herausfordernd. Aber genau das reize ihn, so der Mediziner. Das Spektrum gehe von Schnittwunden bis hin zu Drogenproblemen. Man müsse über Stunden hochkonzentriert arbeiten und im Team zusammen unterschiedlichste Notfälle versorgen. Dafür gebe es sogar zwei Intensiv-Behandlungsplätze. Der 45-Jährige macht Einsätze wie auf dem Sea You Festival immer wieder - neben seiner Arbeit als Anästhesist in einer Freiburger Klinik.

"Das Ziel ist, die Patienten hier draußen wieder fit zu bekommen und Klinikeinweisungen zu vermeiden.“

Über 1.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden

An diesem Wochenende sind bei den vielen freiwilligen Helfern, die lediglich eine Aufwandsentschädigung erhalten, weit über 1.000 Arbeitsstunden aufgelaufen. Auch bei der Bergwacht Schwarzwald, die mit 60 Mann das Mountainbike-Rennen Ultra Bike Marathon in Kirchzarten begleitet. "Wir haben geländegängige Fahrzeuge, die entlang der Strecke positioniert sind - vor allem vor Abfahrten, wo das Verletzungsrisiko erhöht ist", erklärt Mirko Friedrich, stellvertretender Einsatzleiter. "Für uns sind fünf Notärzte unterwegs und wir haben auch so genannte Gebirgstragen dabei, die mit einem Rad ausgestattet sind, und mit denen man verletzte Personen aus dem Gelände retten kann.“

Lagebesprechung der Bergwacht beim Ultra Bike Marathon in Kirchzarten SWR Peter Steffe

Kritik an Genehmigungsbehörden

Was bei dem Bergrettungs-Spezialisten jedoch Kopfschütteln auslöst, ist der Umstand, dass an einem Wochenende gleich fünf verschiedene Großveranstaltungen genehmigt wurden. Er halte das für sehr schwierig und habe dafür wenig Verständnis.

„Es steht schon Spitz auf Knopf, auch, weil gerade viele Einsatzkräfte durch Corona ausfallen.“

Bergwachtmitarbeiter Mirko Friedrich sieht die Gemengelage an diesem Wochenende durchaus kritisch. Das sei hart an der Grenze zur Fahrlässigkeit, so sein Resümee.