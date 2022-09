Haus in Kehl: Zwei Bewohner plus 100 Ratten

In einem Wohnhaus in Kehl sind mehr als 100 Ratten entdeckt worden. Die Ratten lebten dort offenbar zusammen mit zwei Menschen. Jetzt wurden Schädlingsbekämpfer aktiv.

In einem Wohnhaus in Kehl (Ortenaukreis) sind mehr als 100 Ratten entdeckt worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Das Haus, in dem zwei Menschen lebten, wird seit Donnerstag desinfiziert und entrümpelt. Es bestehe Gesundheitsgefahr.

Nachbarn sahen Ratten auf Straße in Kehl

Im Stadtteil Zierolshofen hatten sich Nachbarn bereits Ende April beschwert. Die Ratten waren zum Teil über die Kanalisation in andere Straßen vorgedrungen. Auf einem Nachbarsgrundstück sei bereits ein Schädlingsbekämpfungsunternehmen unterwegs gewesen.

Verwaltungsgericht Freiburg ordnete Durchsuchung an

Die Bewohner des Hauses hatten der Stadt sowie dem Gesundheits- und dem Veterinäramt mehrfach den Zutritt verweigert. Laut Stadt Kehl, habe einer der beiden Bewohner schriftlich versichert, die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet zu haben.

Dies sei jedoch nicht passiert. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Freiburg angeordnet, das Haus zu durchsuchen. Das könne zwei Wochen dauern.