Radikaler Tierschützer: Vandalismus bei Familienzirkus in Lörrach

Die Kreise Kusel und Kaiserslautern veranstalten in den kommenden Tagen ein Zirkusprojekt am Ohmbachsee für Kinder ab sechs Jahren. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Angebot kostenlos. Schauspielen lernen, Grenzen austesten und zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen eine Zirkustruppe werden. Wie das geht, zeigen Artisten, Zirkus-, Musik- und Theater-Pädagoginnen und -Pädagogen des "Circus Rambazotti" von Donnerstag bis Sonntag am Ohmbachsee bei Schönenberg-Kübelberg. An drei Tagen wird geprobt, nach einer Generalprobe am Sonntagmittag wird das Erlernte dann vor Publikum aufgeführt. Das Profi-Ensemble selbst zeigt neben Akrobatik auf Mülltonnen auch Trapez-Artistik und Diabolo-Jonglage. Für Jugendliche ab 14 Jahren findet am Samstag ein Graffiti-Workshop statt. Zwei erfahrene Sprayer geben Tipps für Anfänger aber auch Fortgeschrittene. Unterstützt wird das Projekt von der Kulturstiftung des Bundes.