Vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Wildcampers am Rheinufer bei Jestetten. Der Angeklagte ist wegen Mordes bereits vorbestraft.

Ein 39 Jahre alter Mann aus Lettland soll im Sommer 2023 am Rheinufer bei Jestetten (Kreis Waldshut) einen Wildcamper erschlagen haben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus St. Gallen. Der mutmaßliche Tatort liegt unweit einer idyllischen kleinen Badestelle am Rheinufer. Dort hatte der Schweizer in einer Hängematte übernachten wollen. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von einem Spaziergänger entdeckt.

Soko mit schnellem Ermittlungserfolg

Zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Schweizers wurde im Nachbarort Lottstetten (Kreis Waldshut) der mutmaßliche Täter festgenommen. Der Mann war wenige Wochen zuvor aus Lettland nach Deutschland gekommen und hatte in der Gegend für einen Bautrupp gearbeitet.

400 Meter von dieser Brücke entfernt liegt der Tatort. SWR Sabine Gronau

Mutmaßlicher Täter saß wegen Mord in Haft

Die Anklage spricht von Totschlag. Der Mann habe sein Opfer mehrfach mit voller Wucht mit einem Holzscheit gegen Kopf und Gesicht geschlagen, so der Vorwurf. Auf dem Holzscheit wurden DNA-Spuren des Opfers gefunden. Der mutmaßliche Täter war in Lettland wegen Raubmordes bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er saß dafür bis 2015 im Gefängnis.

Urteil im kommenden Jahr erwartet

Für den Prozess vor dem Landgericht sind acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende Januar 2024 erwartet.