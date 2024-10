An einer Offenburger Schule soll eine Person mit einem schwertähnlichen Gegenstand gesichtet worden sein. An der Schule im Westen der Stadt läuft ein Großeinsatz der Polizei. Die Lage wirkt ruhig.

An einer Gewerblich-Technischen Schule in der Offenburger Moltkestraße läuft zur Zeit ein Großeinsatz der Polizei. Ein Schüler wählte laut Polizei den Polizeinotruf und berichtete von einer verdächtigen Wahrnehmung. Eine Person soll laut Medienberichten in der Schule mit einem schwertähnlichen Gegenstand gesichtet worden sein. Die Polizei ist mit schwerbewaffneten Einsatzkräften vor Ort und hat die Schule weiträumig abgesperrt. Laut einem SWR-Reporter vor Ort wirkt die Lage ruhig.

Polizei Offenburg

Keine Erkenntnisse über Verletzte

Bislang gibt es keine Erkenntnisse über Verletzte. Für Eltern und Kinder gibt es eine Sammelstelle an der Reithalle in der Moltkestraße, in der auch die Schule liegt. Erste Durchsuchungen im Gebäude sowie Befragungen in der Schule ergaben bislang keine Hinweise auf eine Notlage, so die Polizei. Weitere Ermittlungen rund um die gemeldete verdächtige Wahrnehmung laufen demnach. Die Hintergründe sind unklar.