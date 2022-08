Woher kommt die pinkfarbene Freiheitsstatue in Freiburg?

Auf dem Kanonenplatz in Freiburg steht eine etwa drei Meter hohe, pinkfarbene Freiheitsstatue. Wer hat sie dort hingestellt? Und wieso steht sie da?

Die allererste Karte, auf der Amerika verzeichnet wurde, hat ein Freiburger vor rund 500 Jahren gezeichnet. Das kann aber unmöglich die Erklärung sein, warum plötzlich auf dem Freiburger Kanonenplatz eine pinkfarbene Freiheitsstatue steht. Dafür muss es doch eine andere Erklärung geben - oder?

Der Fernsehbeitrag zur pinkfarbenen Freiheitsstatue in Freiburg:

Deshalb steht die pinkfarbene Freiheitsstatue da

Sie ist etwa drei Meter hoch, in ihrer rechten Hand ein Schild mit der Aufschrift "Freiburg was geht?". Die pinkfarbene Statue thront über der Stadt auf einem der berühmtesten Aussichtsplattformen. "Passt gar nicht ins Stadtbild rein", sagt eine Passantin. "Ein Eyecatcher" nennt sie ein anderer. Die Antwort auf die Frage des Warums ist relativ einfach zu finden. Auf einer Tafel am Sockel der Freiheitsstatue steht:

"Die ist ein Zeichen gegen das Club- und Kultursterben in Freiburg. Sage und Schreibe 38 Clubs mussten in den letzten 20 Jahren in Freiburg schließen. (...) Die Stadt Freiburg und Anwohner:innen verhindern eine Nachtkulturlandschaft."

Gegen das Clubsterben in Freiburg

Die Statue steht also als Zeichen gegen das Clubsterben in Freiburg. Ob das die Stadt Freiburg genehmigt hat, das konnte das Liegenschaftsamt auf die Schnelle nicht sicher sagen. Auf das Clubsterben hat die Stadt aber schon reagiert: "Wir wissen über die Situation der Clubs in Freiburg Bescheid und stehen mit den zentralen Akteurinnen und Akteuren der Subkulturszene in engen Kontakt", so die Stadt in einem schriftlichen Statement. Mitte November tritt erstmals eine Nachtkulturbeauftragte, Kristina Mühlbach, ihre neue Stelle an. Ihre Aufgabe ist es, die Clubs, Bars und Co. zu stärken und somit das bestehende Nachtleben zu erhalten.

Der komplette Radiobeitrag zum Nachhören:

Wer hat die Freiheitsstatue aufgestellt?

Bleibt noch die Frage: Wer hat die Freiheitsstatue aufgestellt? Das bleibt wohl vorerst ungelöst. Möglicherweise ein anonymes Künstlerkollektiv. Die übliche Verdächtige wäre die Interessengemeinschaft (IG) Subkultur. Sie kämpft schon länger in der Öffentlichkeit gegen das Clubsterben in Freiburg. "Wir haben aber nichts damit zu tun", sagt Yvonne Möricke von der IG Subkultur. Sie weiß aber, wer die Statue aufgestellt hat. "Aber die möchten anonym bleiben." Es bleibt abzuwarten, wie lange Freiburgs pinke Freiheitsstatue auf dem Kanonenplatz stehen bleibt.