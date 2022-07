So geht es den Festivals in Südbaden nach zwei Jahren Corona-Pause

Nach zweijähriger Corona-Pause freuen sich Veranstalter und Musik-Fans in Südbaden wieder auf Live-Musik und auf schöne Begegnungen bei den Festivals und Open-Air-Veranstaltungen.

Das Arbeitsverbot in der Veranstaltungsbranche ist zwar vorläufig aufgehoben, aber die Lage bleibt angespannt. Ein Blick auf die Situation der Sommer-Festivals in Südbaden.

STIMMEN-Festival in Lörrach

Zelt-Musik-Festival in Freiburg

SOMMERSOUND in Schopfheim

Sea You in Freiburg

I EM MUSIC in Emmendingen

Beim Lörracher STIMMEN-Festival wurden der bisherige Spielort Arlesheim in der Schweiz und das Konzert der österreichischen Band Bilderbuch gestrichen. Als Grund geben die Veranstalter nicht kalkulierbare Preissteigerungen in Produktion und Technik sowie unabsehbare Verkaufszahlen an. Ansonsten sind die Organisatorinnen und Organisatoren aber mit der Zahl der verkauften Tickets zufrieden; andere Konzerte waren bereits vor Beginn ausverkauft.

Am Donnerstag beginnt mit dem Auftritt der US-amerikanischen Band The Hooters das SOMMERSOUND-Festival in Schopfheim (Landkreis Lörrach). Veranstalter Christoph Römmler ist mit dem Vorverkauf nicht so zufrieden. 30 Prozent Tickets weniger als sonst habe er vor dem Start des Festivals verkauft, sagt er. Römmler hofft, dass noch viele Karten an der Abendkasse weggehen.

Das Zelt-Musik-Festival, kurz ZMF, in Freiburg ist mit einem guten Vorverkauf erfolgreich angelaufen. Die Organisatorinnen und Organisatoren sind gut durch das Arbeitsverbot während der Pandemie gekommen. Das Stammpersonal und alle Lieferantinnen und Lieferanten seien dem ZMF treu geblieben, sagt der Geschäftsführer und Technische Leiter Dieter Pfaff. Er spüre eine große Unterstützung beim Publikum.

Auch das Sea You Festival in Freiburg hat offensichtlich treue Kundinnen und Kunden. "Wir müssen den Leuten immer etwas Neues bieten", sagt Veranstalter Bela Gurath. Etwas mehr als fünf Millionen Euro hat er nach eigenen Angaben in das Festival-Wochenende investiert; 150 Künsterinnen und Künstler seien am Start. Gurath erwartet 55.000 Fans aus etwa 65 Ländern.

Während die Vorverkaufszahlen für das SOMMERSOUND in Schopfheim aus Veranstaltersicht besser sein könnten, ist Christoph Römmler mit dem bisherigen Stand für I EM MUSIC in Emmendingen zufrieden. Er habe zwar wegen des Personalmangels zwischenzeitlich schlaflose Nächte gehabt, aber es werde alles rechtzeitig fertig.