Ein Sport, der nach sauren Gurken benannt ist und Schläger, die aussehen wie Spielzeug?! Pickleball ist viel mehr als das, sagen Freiburger Sportler und gründen eine Firma.

Ein Trend geht um in den Vereinen und Sporthallen, auch in Südbaden: Pickleball. Einmal den Schläger, nein: "Paddle" in der Hand, und schon ist man infiziert. Sagt zumindest die Autorin dieses Textes und sagen die Sportler der Freiburger Turnerschaft FT1844. Sie haben eine Pickleball-Abteilung gegründet und wollen dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften antreten. Einige Freiburger Sportler sind so begeistert, dass sie sogar eigene Schläger designt haben, um noch mehr Menschen mit dem Pickleball-Fieber zu infizieren.

Wie spielt man Pickleball?

Wir stehen in einer ganz normalen Sporthalle, das Feld ist so groß wie das von einem Badminton-Spiel, in der Mitte ein Netz. Pickleball wird meistens im Doppel gespielt und die Regeln sind denkbar einfach: Hat eine Mannschaft elf Punkte, hat sie das Spiel gewonnen. Geht schnell vorbei - nächstes Spiel, neues Glück.

Der Schläger liegt leicht in der Hand und das Spielfeld ist nicht so groß, wie zum Beispiel beim Tennis. Gut für mich und für alle, denen schnell mal die Puste ausgeht.

Bei uns hat jemand gespielt, der war 78 Jahre; nicht mehr so wendig aber mit guter Technik. Pickleball macht in jedem Alter Spaß!

Für ein Spiel braucht man also ein Netz, zwei Schläger - die Paddles heißen - und einen Ball. Dieser ist aus Plastik und hat Löcher. Dadurch fliegt er nicht so schnell. Auch gut für alle Anfängerinnen und Anfänger. Schnell Spaß haben am Sport macht ja Sinn, dann hat man auch Lust, weiter zu machen.

Wo kann ich in Freiburg Pickleball spielen?

Seit ungefähr vier Jahren wird beim FT1844 Freiburg Pickleball gespielt. Vier Sportler haben sich inzwischen zu einem Start-Up zusammen getan, eine Firma gegründet und eigene Schläger entwickelt. Ihr Ziel: Alle Teile sollen in der Region produziert werden, und nicht, wie bei Sportgeräten üblich, über die USA bestellt und aus China geliefert werden.

Pickleball und saure Gurken

Eines wollte ich natürlich noch wissen: Woher kommt der Name "Pickleball"? Pickles ist englisch und heißt auf deutsch "sauer Eingelegtes". Eine Theorie ist, dass der Erfinder der Trendsportart dabei an das "saure-Gurken-Boot" beim Rudern gedacht hat. In diesem Boot sitzen die Leute, die es nicht in die Leistungsklasse geschafft haben. Also für alle wie mich, für die Tennis zu schwer und Tischtennis zu schnell ist: Pickleball macht allen Spaß. Wer es ausprobieren will, der ist herzlich willkommen, lässt die FT1844 ausrichten.