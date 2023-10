Leidenschaftliche Mineraliensammler, Mathematiker aus aller Welt und eine Welt unter Tage. Die hat unsere SWR-Reporterin in einer Woche in Oberwolfach kennengelernt.

Oberwolfach ist viel mehr als ein hübscher Ort im Schwarzwald im Ortenaukreis. Mathematiker, Mineraliensammler und viele andere Besucherinnen und Besucher kommen gerne hierher. Mit gutem Grund.

Was macht Oberwolfach so attraktiv?

Für Mathematiker aus der ganzen Welt ist es eine große Ehre, einmal einen Workshop am mathematischen Institut besuchen zu dürfen. Mineraliensammler bekommen leuchtende Augen, wenn sie die Sammlung im Museum sehen oder selbst auf der Mineralienhalde nach Schätzen suchen dürfen. Die Grube Wenzel ist ein sehr beliebtes Besucherbergwerk, in dem die Menschen erfahren können, unter welchen harten Bedingungen Bergbau vor hunderten von Jahren betrieben wurde. Und dann gibt es noch die Grube Clara.

Grube Clara: Das letzte aktive Bergwerk im Schwarzwald

Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts wurde im Schwarzwald an sehr vielen Stellen Bergbau betrieben. Aber nach und nach wurden alle Gruben geschlossen, bis auf eine: die Grube Clara. Ununterbrochen, seit 125 Jahren, wird hier unter Tage gearbeitet, der Stollen immer tiefer in den Berg getrieben.

Die Mineralienhalde der Grube Clara

Die Mineralien, die tief aus dem Berg der Grube Clara gefördert werden, werden an die Industrie verkauft. Aber auch viele Sammler sind begeistert von den vielen verschiedenen Mineralien, die tief aus der Erde kommen. Deswegen ist die Mineralienhalde der Grube Clara beliebt bei Sammlern aus ganz Europa.

Mathematisches Institut von Weltrang

Im Leibnitz-Institut von Oberwolfach treffen sich Woche für Woche Mathematikerinnen und Mathematiker aus der ganzen Welt, von Kanada bis Japan. Was sie dort diskutieren und forschen, hat mit Schulmathematik wenig zu tun; hier geht es um komplizierte Quantentheorien und Stochastik auf höchstem Niveau. Eine faszinierende Atmosphäre.

Museum für Mineralien

Mineraliensammler bekommen leuchtende Augen, wenn sie die Schätze des Museums von Oberwolfach sehen. Die Stufen (so nennt man die Mineralien) hier sind außergewöhnlich schön und selten. Getragen wird das Museum von den fleißigen Männern des Mineralienvereins. Die haben immer viel zu tun; erst kürzlich haben sie eine Sammlung mit 3.500 Stufen angekauft, alle müssen bestimmt und sortiert werden.

Besucherbergwerk Grube Wenzel

In Oberwolfach kann man, wie an vielen anderen Orten in Südbaden, gut wandern und die Natur genießen. Aber der Bergbau gehört zu Oberwolfach, wie die Fichten in den Schwarzwald. Deswegen ist ein Besuch der Grube Wenzel sehr beliebt. Dort kann man eine Idee davon bekommen, wie es wohl gewesen sein könnte, vor hunderten von Jahren Silber abzubauen.