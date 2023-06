Warum es Mineraliensammler aus ganz Europa nach Oberwolfach zieht

per Mail teilen

Die Grube Clara in Oberwolfach ist das letzte kommerziell genutzte Bergwerk im Schwarzwald. Die Mineralien werden für die Industrie benötigt. Aber auch Sammler sind begeistert.

Mineralienfreunde kommen an den Sommerwochenenden aus ganz Europa nach Oberwolfach (Ortenaukreis), buddeln und klopfen, bis die Hämmer glühen. Schließlich soll es hier sage und schreibe 430 verschiedene Mineralien geben - so viele wie nirgendwo auf der Welt, sagen zumindest die Sammler.

Malachit - oder, für Feinschmecker: Kupfercarbonathydroxit - kommt in der Grube Clara recht häufig vor. Die Kristalstrukturen sind erst unter dem Mikroskop erkennbar. SWR Chris Libuda

Mineralien der Grube Clara

Das Bergwerk fördert die Schätze aus über 800 Metern Tiefe. Schwerspat wird vor allem zum Dämmen in der Industrie verarbeitet, die geförderten Fluoride landen nach chemischer Umwandlung zum Beispiel in unserer Zahnpasta. So viel zum industriellen Nutzen des Grube Clara.

Sammler aus ganz Europa kommen nach Oberwolfach

Direkt neben dem Bergwerk können Sammlerinnen und Sammler auf einer Abraumhalde nach Herzenslust die Erdhaufen durchstöbern, Steinbrocken zerhämmern und die Funde mit nach Hause mitnehmen.

Wenn in der Grube Clara die "große Halde" geöffnet wird kommen hunderte Mineralienfreunde nach Oberwolfach SWR Chris Libuda

"Immer die Hoffnung, dass du was Neues findest - noch toller als das, was du daheim schon in der Vitrine hast."

Das lila glänzende Flourid ist eines des häufigsten Mineralien in der Grube Clara. Hier ist es gesellschaftet mit dem so genannten Katzengold - Chalkopyirit. SWR Chris Libuda

Das Sammeln der Mineralien der Grube Clara ist mehr als ein Hobby - für einige Mineralienfreunde ist es fast zur Lebensaufgabe geworden. So kommen jedes Jahr Menschen aus dem Ruhrgebiet und aus Holland nach Oberwolfach. Daheim tauschen sie dann die Funde aus und bestimmen die Mineralien.

Wer nun Lust hat, weiter nach den Mineralien der Grube Clara zu gucken, darf gerne hier klicken - die Sammler haben unzählige Fotos ihrer Schätze online gestellt. Und wer selber mal klopfen und hämmern will: Auf der Homepage der Mineralienhalde Grube Clara sind alle Öffnungstage aufgelistet.