In Todtnauberg kann nun ein neuer Sessellift gebaut werden. Das hat das Freiburger Regierungspräsidium genehmigt. Er soll über das gesamte Jahr in Betrieb sein.

Warme Winter, wenig Schnee und damit weniger Wintersportler: Das hatte zuletzt einige Liftbetreiber in Südbaden zu schaffen gemacht. In Todtnauberg (Kreis Lörrach) soll in Zukunft ein neuer Vierer-Sessellift einen alten Schlepplift ersetzen, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Mehr Menschen können so auf den Berg

Zum einen soll der neue Sessellift das ganze Jahr über in Betrieb sein. Zum anderen soll laut Genehmigungsbehörde dadurch auch der Wintersport sicherer und komfortabler gemacht werden. In der Summe können mit dem Sessellift so mehr Menschen auf den Gipfel. Im Sommer sollen Wanderinnen und Wanderer von dem Sessellift ebenso profitieren wie Wintersportler und Nutzerinnen und Nutzer einer geplanten Mountaincartstrecke, die bereits kommenden Oktober am Hang gebaut werden soll.

SWR-Reporterin Laura Könsler berichtet für SWR4:

Todtnauberg setzt auf Tourismus über das gesamte Jahr

Ortsvorsteherin Franziska Brünner bezeichnet den bisherigen Schlepplift als "alte, in die Jahre gekommene Liftanlage". Neuerungen seien notwendig geworden, so Brünner. Außerdem reiche der Liftbetrieb im Winter nicht. "Die letzten zwei Jahre haben uns vor Augen geführt, dass wir gar nicht darum herumkommen, uns noch mehr mit dem Ganzjahres-Tourismus zu befassen." Da gehöre das Projekt dazu, sagt sie.

Die Kosten: mehr als 3,5 Millionen Euro

Nachdem Kosten von ursprünglich drei- bis dreieinhalb Millionen Euro geplant gewesen seien, rechnet Brünner inzwischen mit mehr - insbesondere durch gestiegene Baukosten. Bereits vor neun Jahren sei die Idee des Vierer-Sessels gekommen, im Jahr 2019 seien erste Anträge eingereicht worden. Franziska Brünner begrüßt die Entscheidung des Regierungspräsidiums und freut sich, dass das Projekt realisiert werden kann.

Erste Vorbereitungen bereits im Herbst 2025

Geplant ist, dass der alte Stübenwasen-Schlepplift im Frühjahr 2026 - nach der Wintersaison - demontiert und anschließend der neue Sessellift gebaut wird. Bereits im Herbst 2025 sollen mit einzelnen Holzfällarbeiten die Vorbereitungen für den Umbau beginnen.