Missbrauchsvorwürfe gegen Freiburger Kita: Stadt erstattet Anzeige wegen Verleumdung

In einem Video auf TikTok wurde einer Freiburger Kita Missbrauch vorgeworfen, es wird zur Tötung eines Kita-Mitarbeiters aufgerufen. Nun hat die Stadt Freiburg Anzeige erstattet.

In einem Video in dem Sozialen Netzwerk TikTok wird einer Kita in Freiburg Missbrauch vorgeworfen. Es wird behauptet, die Leitung der Kindertagesstätte würde die kleinen Kinder fremden Männern mitgeben und ihnen zum Missbrauch zur Verfügung stellen. Anschließend würden die Männer die Kinder wieder zurückbringen. In einem Kommentar unter dem Video heißt es darüber hinaus, dass es sich um eine städtische Kindertagesstätte in Freiburg handle. Daraufhin wird zur Tötung eines Mitarbeiters der Kita aufgerufen. Nun hat die Stadt Freiburg Anzeige erstattet, allerdings nicht gegen die Kita-Leitung, sondern wegen Verleumdung und übler Nachrede.

SWR-Reporterin Samantha Happ zu den Missbrauchsvorwürfen auf TikTok:

Stadt spricht von "haltlosen Anschuldigungen"

Die Missbrauchsvorwürfe sind "aus der Luft gegriffen", "haltlose Anschuldigen", so die Stadt in einer Mitteilung. Es läge weder eine Strafanzeige gegen Mitarbeiter der Kindertagesstätte vor, noch seien anderen Kitas etwas bekannt. Die Eltern der Kinder wurden bereits mit einem Schreiben informiert, so die Stadt.