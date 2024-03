Mehr als 70 Aussteller zeigen auf der BBQ Lifestyle Messe Rauch&Glut in Freiburg die neusten Trends rund um das Thema Grillen und Barbecue.

Die Grillsaison ist eröffnet! Passend dazu können sich Grillbegeisterte an diesem Wochenende neue Inspiration auf der Freiburger Messe Rauch&Glut holen. An drei Tagen präsentieren hier rund 70 Aussteller ihre Ware aus dem Bereich BBQ und Lifestyle. Hier sind vier Grilltrends, die auf der Messe aufgefallen sind:

Auch beim Thema Grillen hält die Digitalisierung Einzug. So werden Grills immer smarter und technisch ausgefeilter. Bei manchen kann man mittlerweile sogar per App die Flamme steuern. Die Hersteller versprechen perfekt durchgegartes Grillgut. Aber wie durch darf es sein? Das kann die KI wohl nicht beantworten, das bleibt dann eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Ein neuer Food-Trend sind in den letzten Jahren vor allem die Pizzaöfen. Von diesen gibt es auf der Messe die unterschiedlichsten Varianten zu sehen, Gas betrieben und mit Holz befeuert. Viele der ausgestellten Grills können durch verschiedene Aufsätze und Ebenen auch multifunktional genutzt werden. So kann aus einem Grill durch den passenden Aufsatz auch mal schnell ein Pizzaofen werden. Und so eine gegrillte Pizza soll der aus dem Steinofen dann geschmacklich schon ganz nah kommen.

Was die Grillsaucen betrifft, geht der Trend momentan vor allem in Richtung scharf. Am Grillsaucenstand auf dem Freiburger Messegelände wird wohl der eine oder die andere Besucherin in einen Hustenanfall ausgebrochen sein. Aber auch tropische Früchte wie Ananas und Mango sind besonders beliebt.

Blätter, Schalen, Strünke nicht einfach wegwerfen, sondern Neues daraus herstellen. Um dieses Konzept des Upcyclings auch beim Grillen anzuwenden, lässt sich manch ein Grillmeister die kreativsten Ideen einfallen. So können zum Beispiel Bananenschalen, die sonst im Mülleimer landen würden, gegrillt, gewürzt und für verschiedene Gerichte verwendet werden. Einfach experimentieren, aber bitte mit Bananenschalen in Bio-Qualität. Oder statt in Alu, das Grillgut auch mal in Pflanzenblätter von Rhabarber, Kohl oder Mangold einwickeln.

Kreativität, Timing und Geschick am Grill gefragt

Ein Highlight der Messe in diesem Jahr ist die Regionalgrillmeisterschaft "Black Forest". Beim größten Grillwettbewerb in der Region Freiburg grillen motivierte Amateur-Teams am Samstag vier Gänge, die von einer professionellen Jury bewertet werden.