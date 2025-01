Interreg-Projekt für mehr Artenvielfalt am Rhein beim Taubergießen

Es soll kräftig umgestaltet werden am Rhein entlang des Naturschutzgebiets Taubergießen. Vor allem auf einer Insel, die zwischen dem Fluss und dem parallel verlaufenden Rhein-Schifffahrtskanal liegt - die sogenannte Île de Rhinau auf französischem Territorium. Geplant sind zwei Fischaufstiege, die die großen Schwellen im Rhein für Fische passierbar machen, so dass sie bis ins Gewässersystem Elz-Dreisam schwimmen können. Ufer sollen zurückgebaut und der sogenannte Treidelpfad abgesenkt werden. Insgesamt soll mehr Lebensraum am Wasser entstehen. Außerdem möchten die Expertinnen und Experten im Gebiet der Aue neue Wasserverbindungen schaffen, damit Fische und andere Tiere zum Beipsiel in Hitzesommern kältere Zonen erreichen können.