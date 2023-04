Ortenau: Bagger streift Oberleitung der Schwarzwaldbahn

per Mail teilen

In Hornberg (Ortenaukreis) hat ein Bagger die Oberleitung der Schwarzwaldbahn berührt. Es kam zum Stromschlag, dabei wurden drei Arbeiter verletzt.

Bei Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Hornberg (Ortenaukreis) sind drei Menschen durch einen Stromschlag verletzt worden. Ein Bagger hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Oberleitung der Schwarzwaldbahn mit dem Arm berührt, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Es kam zum Kurzschluss.

Zwei Arbeiter schwer verletzt

Drei Bauarbeiter hätten bei dem Unfall kurz nach Mitternacht wohl in unmittelbarer Nähe zum Bagger gestanden und Stromschläge erlitten. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der dritte kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Feuerwehren aus Hornberg (Ortenaukreis) waren mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst setzte Notarzt und fünf Rettungswagen ein.