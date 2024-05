per Mail teilen

In Degerfelden hat ein Gebäudebrand am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Degerfelden bei Rheinfelden (Landkreis Lörrach) sind eine 36-jährige Frau und ihre 5-jährige Tochter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung noch immer im Krankenhaus. Das erfuhr der SWR am Sonntagvormittag von der Polizei. Die insgesamt fünf Bewohner des Hauses konnten das Gebäude kurze Zeit nach Beginn des Brandes verlassen.

Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar

Das Feuer brach am Samstagabend in einem Schlafzimmer im Obergeschoss aus. Gegen 22:00 Uhr konnten die letzten Flammen gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Es besteht aber kein Verdacht auf Brandstiftung. Der Schaden an dem Wohnhaus wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist mit Ausnahme einer Einliegerwohnung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, das Obergeschoss ist komplett ausgebrannt.