Im Rheincenter in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Eine Brandmeldeanlage löste gegen 9:30 Uhr Alarm aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Das Rheincenter in Weil-Friedlingen (Kreis Lörrach) ist am Dienstagmorgen wegen eines Feueralarms geräumt worden. Zur Zeit des Alarms befanden sich laut Feuerwehr nur wenige Menschen in dem Center. Verletzt wurde niemand. Der Brandherd wurde in einem Elektroverteiler lokalisiert. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

"Es war nicht einfach, den Brandherd zu finden", sagte der Sprecher der Weiler Feuerwehr, Gerold Engler. Als Grund nannte er das weit verzweigte System an Technik- und Versorgungsschächten in dem Einkaufszentrum. Durch das Feuer in dem Elektroverteiler kam es zur Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich über mehrere Etagen aus, so die Feuerwehr.

Feuer wurde rasch gelöscht - 100 Einsatzkräfte vor Ort

Das Feuer konnte, nachdem es lokalisiert worden war, schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und nahm Schadstoffmessungen vor. Außerdem wurde überprüft, ob es noch weitere Glutnester gab. Nach etwa vier Stunden gab die Feuerwehr das Gebäude wieder frei.

Bei dem Feueralarm im Rheincenter waren rund 100 Menschen im Einsatz. Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein

Nachdem der Brandalarm ausgelöst wurde, verließen Mitarbeitende und Kunden das Einkaufszentrum und sammelten sich davor.

Insgesamt waren 100 Kräfte im Einsatz. Neben der Feuerwehr aus Weil am Rhein nahm auch die Feuerwehr aus Lörrach und die Werksfeuerwehr der Chemiefirma DSM aus Grenzach-Wyhlen am Einsatz teil. Außerdem waren Mitarbeitende des Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks im Einsatz.