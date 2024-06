Polizeikontrolle in Lahr endet mit Verfolgungsjagd

In Lahr haben sich drei Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zwei Männer konnten festgenommen werden, die Liste ihrer Vergehen ist lang.

Eine Polizeikontrolle hat am Freitagabend in Lahr (Ortenaukreis) mit einer Verfolgungsjagd der Polizei, einem Unfall und mehreren Festnahmen geendet. Zuerst waren der Polizei die gestohlenen Kennzeichen an dem Auto der jungen Männer aufgefallen. Als sie das Auto kontrollieren wollten, gab der 21-jährige Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Innenstadt. Dabei fuhren die Männer über mindestens eine rote Ampel und falsch herum in eine Einbahnstraße. Die Flucht mit dem Auto endete, als der 21-Jährige die Kontrolle über das Auto verlor und gegen eine Hauswand prallte. Danach versuchten sie zu Fuß zu entkommen. Der 21-jährige Fahrer und ein 18-jähriger Beifahrer konnten von der Polizei im Keller eines Geschäftshauses festgenommen werden, einer der Männer konnte zunächst entkommen.

Liste der Vergehen ist lang

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Männer neben der gestohlenen Kennzeichen auch Drogen bei sich hatten, der 21-Jährige ohne Führerschein unterwegs war, sie an einer Tankstelle beim Tanken betrogen hatten und das Auto nicht angemeldet war.