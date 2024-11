Jedes Jahr am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Bundesweit gab es deshalb an diesem Montag viele Demonstrationen und Aktionen - auch in Freiburg.

Auf dem Freiburger Augustinerplatz haben sich am Montagabend nach Angaben der Polizei rund 500 Menschen versammelt, um gemeinsam gegen Gewalt an Frauen einzustehen. Die Demonstrierenden zogen dabei lautstark mit Bannern und Plakaten durch die Freiburger Innenstadt. "Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle", riefen die Teilnehmenden. Anlass ist der offizielle Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen.

Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Ein neuer Bericht des Bundeskriminalamts zeigt, dass Gewalt gegen Frauen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat. Erstmals wurden Zahlen aus unterschiedlichen Datenquellen zusammengefasst. Sie zeigen, dass es im Jahr 2023 beinahe jeden Tag einen Femizid in Deutschland gab, also eine Tötung aufgrund des Geschlechts. Alle drei Minuten erlebte außerdem eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt.

Warum sprechen wir von Femizid? Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden. Woher stammt der Begriff? Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass, oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen. 2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention, unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)

Damit sich das in Zukunft ändert, müsse sich die Gesellschaft verändern, sagt Marina Rombach. Sie ist Teil des Frauenkollektivs Freiburg, das die Demonstration mitorganisiert hat.

Frauenrevolution ist keine Phase, es ist ein Versprechen. Und dazu sind wir verpflichtet.

Demonstrationen in ganz Deutschland und viele Aktionen in Südbaden

Etwa 500 Menschen haben am Montagabend in Freiburg gegen Gewalt an Frauen protestiert. SWR

Am Montag gab es bundesweit zahlreiche Demonstrationen. Auch in Südbaden fanden in verschiedenen Städten etliche Aktionen gegen Gewalt an Frauen statt.

SWR-Reporterin Jasmin Bergmann mit einem Überblick zu Aktionen in Südbaden:

In Lörrach gab es beispielsweise am Alten Markt einen Infostand der Frauenberatungsstelle. In Rheinfelden (Kreis Lörrach) zeigte eine Ausstellung der mobilen Jugendarbeit die Lebenswelt von Mädchen und Frauen. In Bad Säckingen (Kreis Waldshut) gab es ebenfalls einen Infostand, außerdem eine Mahnwache und eine Ausstellung im Schlosspark zum Thema Gewalt gegen Frauen.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen. Er wird jedes Jahr am 25. November begangen und auch "Orange Day" genannt. Die Vereinten Nationen erkannten 1999 den Tag offiziell an.

Aktionsprogramm 16 Tage gegen Gewalt an Frauen

In den kommenden 16 Tagen finden unter anderem in Freiburg weitere Aktionen statt, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Organisiert wird das Programm vom Freiburger Aktionsbündnis, einem Netzwerk aus Frauen- und Menschenrechtsorganisationen. Mit Plakaten, Vorträgen, Workshops und Installationen im öffentlichen Raum soll gezeigt werden, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist.