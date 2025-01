Neuer Imbiss öffnet in Freiburg: Döner für einen Cent sorgen für Polizeieinsatz

per Mail teilen

Hunderte Menschen drängen sich vor einem Döner-Imbiss in Freiburg. Ihr Ziel: einen Döner für einen Cent zu ergattern. Doch dann kommt es zu Schubsereien und die Polizei wird angerufen.

Gedränge in der Freiburger Innenstadt. Stundenlang standen am Donnerstagnachmittag hunderte Menschen dicht gedrängt Schlange vor einem neuen Döner-Imbiss. Auf dem Bürgersteig fast kein Durchkommen mehr. Dahinter steckte eine PR-Aktion zur Neueröffnung der Döner-Filiale. Es gab Döner für einen Cent. Das hat die Leute angelockt, so sehr, dass es zu Tumulten kam. Die Eröffnung musste schließlich abgebrochen werden. Der Döner-Imbiss schloss vorzeitig.

Gedränge und Schubsereien unter den Wartenden in Freiburg

Gegen 15 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein. Gemeldet worden seien Gedränge und Schubsereien unter den Wartenden, so erste Erkenntnisse. Als die Polizei vor Ort eintraf, habe sich die Situation jedoch bereits beruhigt gehabt, da der Döner-Imbiss geschlossen worden sei.

Online-Nachrichtenportale melden, dass die Polizei die öffentliche Ordnung nicht herstellen konnte und der Laden deshalb vorzeitig schließen musste. Dem widersprach die Polizei auf SWR-Anfrage. Laut Polizei sei die Eröffnungsaktion bereits abgebrochen worden, als die Beamten vor Ort eintrafen.

Marketingaktion gab es auch in Karlsruhe, Ulm und Pforzheim

Der neue Döner-Imbiss in der Freiburger Innenstadt gehört zu einer Fastfood-Kette, die bekannt ist für solche Aktionen. Bereits in anderen Städten wie Karlsruhe oder Ulm gab es Döner für einen Cent zur Eröffnung.