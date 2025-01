Einbrecher knacken Schlösser mit Salpetersäure auf

Ein neues Phänomen in Freiburg: Unbekannte Einbrecher setzen auf Salpetersäure als Türöffner. Die chemische Substanz kann nicht nur Schlösser zersetzen, sondern auch ernsthafte Gesundheitsrisiken für Bewohner darstellen.

Einbrüche mit Salpetersäure in Freiburg noch selten

Mit einer ungewöhnlichen Methode haben Unbekannte in Freiburg versucht, in mehrere Wohnungen einzubrechen. Um die Schlösser der Wohnungstüren zu knacken, verwendeten sie Salpetersäure. In Freiburg sind solche Einbrüche bisher selten, während die Methode in Städten wie Hamburg und Berlin schon länger bekannt ist.