Großer Andrang bei der Zulassungsstelle am Montag in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Erstmals seit 1972 wurde das Kennzeichen "DS" wieder ausgegeben.

Es ist ein besonderer Tag in Donaueschingen. Lange hatte man darum gekämpft, drei Anläufe hatte es im Kreistag gebraucht. Seit dem 16. September ist es erstmals seit den 70er-Jahren wieder auf der Straße unterwegs: Das Nummernschild "DS".

Rund 2.700 Kombinationen schon reserviert

Seit der Kreisgebietsreform von 1973 war im Schwarzwald-Baar-Kreis nur noch das Kennzeichen VS für die Große Kreisstadt Villingen-Schwenningen erlaubt. Die Lockerung der Auflagen macht jetzt wieder eine Alternative möglich. Ab 2. September konnten sich Autobesitzer Kombinationen mit "DS" reservieren. Rund 1.500 Menschen haben dies direkt am ersten Tag getan, bis zum 13. September waren schon knapp 2.700 Anmeldungen eingegangen, so das Landratsamt.

Besonders beliebt: Kurze Kombinationen

Am 16. September war es dann soweit, auf der Zulassungsstelle wurde die ersten "neuen" Nummernschilder ausgegeben. Fragt man die Menschen, die ab jetzt mit DS-Kennzeichen auf der Straße unterwegs sind, war vor allem die Möglichkeit von besonders kurzen Kombinationen und die Identifizierung mit der Fürstenstadt der Grund für den Wechsel von VS zu DS.

Lisa Fritischi ist Mitglied im Donaueschinger Gemeinderat, sie hat das Nummernschild für ihr Motorrad abgeholt. Donaueschingen sei ihre Wahlheimat, sie fühle sich hier wohl und das dürfe man auch am Kennzeichen sehen, so die junge Frau. Ein anderer Mann sagt, er sei stolzer Donaueschinger und identifiziere sich mit der Stadt.

Auch die Feuerwehr war am Montagmorgen schon vor Ort, ein Mannschaftswagen ist ab jetzt mit dem Kennzeichen DS FW 119 für die Menschen in Donaueschingen unterwegs. Daniel Roth hatte kein Wunschkennzeichen, er wollte vor allem eine möglichst kurze Kombination. Das habe dann auch noch einige Tage nach der Freischaltung der Registrierung gut funktioniert. Ab jetzt ist er mit seinen Initialen und der Nummer Sieben unterwegs: DS DR 7.

Daniel Roth ist jetzt einstellig auf den Straßen unterwegs SWR

Oberbürgermeister Pauly: Menschen freuen sich über Wahlmöglichkeit

Lange hatte man sich bemüht, das DS Kennzeichen wieder einzuführen, im dritten Anlauf gab der Kreistag dann Ende letzten Jahres seine Zustimmung. Der Donaueschinger Oberbürgermeister Erik Pauly (CDU) freut sich darüber, dass die Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis nun die Wahlmöglichkeit zwischen DS und VS haben. Das neue Kennzeichen stehe auch für die Vielfalt im Schwarzwald-Baar-Kreis, so Pauly. Auch wer nicht in Donaueschingen selbst wohnt, aber im Landkreis, darf mit dem neuen Nummernschild fahren.