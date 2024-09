Drogenplatz an Freiburger Schule sorgt für Unmut

Ein zweiter Platz für Drogenabhängige in Freiburg sorgt für einen neuen Konflikt. Die Gewerbeschulen direkt gegenüber sind unglücklich - die Stadt kontert die Kritik.

Das nachjustierte Freiburger Drogenkonzept sorgt für neue Konflikte. Ende August hatte die Stadt auf die Kritik von Anwohnern und Nutzern am neu gestalteten Colombipark reagiert und einen zweiten Platz in Aussicht gestellt: eine weitere Aufenthaltsfläche für Drogenabhängige auf einem Teil eines Parkplatzes an der Stefan-Meier-Straße in der Nähe des Bahnhofs, nicht weit vom Colombipark entfernt. Ab Mitte September soll diese Fläche rund um die Uhr zugänglich sein. Kritik kommt nun von den Gewerbeschulen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.