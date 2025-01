"Regionale": Trinationale Ausstellung als Sprungbrett für lokale Künstler

Kunst kennt keine Grenzen: Die Ausstellungsreihe "Regionale" will lokalen Künstlerinnen und Künstlern aus Südbaden, dem Raum Basel und dem Elsass eine Plattform bieten.

18 Ausstellungsorte und fast 200 Künstlerinnen und Künstler: Die "Regionale"-Ausstellung feiert dieses Jahr 25. Jubiläum und ist längst eine feste Größe in der Kunstszene im Dreiländereck. Eineinhalb Monate lang bietet sie vor allem aufstrebenden, jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich in größeren Ausstellungshäusern zu zeigen - in Freiburg, Basel und Straßburg, aber auch in kleineren Orten wie der Städtischen Galerie in Weil am Rhein.

Erwünscht sind vor allem Bewerbungen von Kunstschaffenden, die entweder im Dreiländereck leben oder geboren worden sind. Einer, dessen aufwendiges Portfolio die Jury überzeugt hat, ist der Freiburger Bildhauer Paul Ahl. Seine Werke stehen jetzt in einer Galerie im Freiburger E-Werk. "Man kriegt viel Aufmerksamkeit, auch aus Frankreich und Basel", freut sich Ahl. Er war auch schon mit einem Shuttlebus der Regionale in Basel und freut sich darüber, wie vielfälitg die Werke der anderen Kunstschaffenden sind.

Die Besucher haben die Möglichkeit zu erkunden: Was treibt die Kunstschaffenden in der Region um?

Die länderübergreifenden Bustouren sind ein Herzstück der Regionale. Morgens geht es von Freiburg, Basel oder Straßburg in eines der Nachbarländer, dann gibt es den ganzen Tag über Führungen durch mehrere Ausstellungen. "Ich find die Regionale super, weil man auch mal andere Künstler:innen aus der Region kennenlernt", freut sich eine Künstlerin, die mit dieser Bus von Freiburg in die Region Basel gefahren. Sie erhofft sich Kontakte zu anderen Galeristinnen und Galeristen.

Impressionen von der Bustour von Freiburg nach Basel:

Die Regionale wächst weiter

Einst vom Basler Kunstverein initiiert, bewerben sich mittlerweile auch arrivierte Künstlerinnen und Künstler. Etwa 900 Kunstschaffende haben dieses Jahr ein Portfolio eingereicht. Fast 5.000 Leute waren bei der Eröffnung der Ausstellung der Regionale dabei, 20.000 Besucher werden insgesamt erwartet. Wer selbst noch vorbeischauen möchte, hat noch bis zum 5. Januar Zeit - in einigen Galerien läuft die Ausstellung auch noch ein bisschen länger.

