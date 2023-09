Nach Gotthard-Sperrung: Diskussion um mehr Straßenausbau in der Schweiz

In der Schweiz wird über Straßenausbau diskutiert und in Mulhouse und Müllheim ärgern sich Pendler über Zugausfälle. Das sind zwei der Themen aus "Dreiland aktuell" vom Samstag.

Die aktuelle Sendung "Dreiland aktuell" widmet sich dem Gotthardtunnel, der fünf Tage lang gesperrt war, und der daraus entstandenen Diskussion über einen Straßenausbau in der Schweiz.

Der Gotthard-Straßentunnel war von Sonntagnachmittag bis Freitagabend gesperrt. Grund war ein Riss in der Tunneldecke. SRF

Während in der Schweiz diskutiert wird, ärgern sich Pendlerinnen und Pendler in Mulhouse (Frankreich) und Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nur noch. Auf der grenzüberschreitenden Strecke fährt seit August kein Zug mehr. Pendler müssen auf den teureren Bus umsteigen, mit dem sie deutlich länger brauchen. Dabei wurde die Bahnverbindung Mulhouse-Müllheim erst vor elf Jahren für rund 30 Millionen Euro eröffnet. Forschungsinstitute in der Schweiz und in Freiburg testen, wie Solaranlagen widerstandsfähiger gegenüber Hagel werden. Denn durch den Klimawandel kommt es zu immer mehr Unwetterextremen und Solarmodule müssen diese stärkere Belastung aushalten. Ein Schweizer Ensemble will jungen Menschen die Oper schmackhaft machen. Sie treten nicht im klassischen Opernhaus auf, sondern in einer Industriehalle. Ein Versuch, Oper aus dem elitären Umfeld von nobler Abendgarderobe zu befreien.

Die komplette "Dreiland aktuell"-Sendung vom 16. September 2023: