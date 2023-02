Weil am Rhein stimmt per Bürgerentscheid über Fußgängerzone ab

Die Stadt Weil am Rhein will eine Fußgängerzone einrichten. Manche Bürger sind dagegen. Am Sonntag können nun alle Einwohner in einem Bürgerentscheid abstimmen.

Mehr als 22.000 Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, den alten Streit um die Fußgängerzone zu entscheiden. Zu diesem Bürgerentscheid kommt es, weil eine Gruppe im Rahmen eines Bürgerbegehrens Unterschriften gegen die Fußgängerzone gesammelt hatte und so den Bürgerentscheid erwirkt hat. Die Weiler Bevölkerung ist in der Frage "Fußgängerzone ja oder nein" aber gespalten. Die Weiler Bevölkerung ist in der Frage gespalten, wie eine Umfrage zeigt: Es geht um einen 300 Meter langen Abschnitt Die Weiler Hauptstraße schlängelt sich kilometerlang vom Fuß des Tüllinger Bergs bis zum Rhein in Friedlingen. Die jetzt heiß diskutierte Fußgängerzone betrifft aber nur einen ganz kurzen, gut 300 Meter langen Abschnitt der Hauptstraße zwischen dem Sparkassenplatz und dem Dreieck aus Kaufring, Insel-Einkaufscenter und der neuen "Dreiländergalerie". Abschnitt der geplanten Fußgängerzone in Weils Hauptstraße SWR Silvia Krätzer Protest stoppte die Fußgängerzone vorerst Weils Baubürgermeister Martin Gruner wollte die Fußgängerzone eigentlich gleichzeitig mit der "Dreiländergalerie" im vergangenen Herbst eröffnen, stimmte nach Widerstand von Einzelhändlern aber einer Verschiebung in dieses Frühjahr zu. Nun kommt der Bürgerentscheid dazwischen und Bürgermeister Martin Gruner rührt die Werbetrommel - für mehr Flair in der Innenstadt. "Autos weg aus Innenstadt - das ist das Gebot der Stunde." Weils Baubürgermeister Martin Gruner ist für die Fußgängerzone. SWR Verkehrsprobleme machen am meisten Sorgen Initiiert hat das Bürgerbegehren gegen die Fußgängerzone der Weiler FDP-Vorsitzende Taylan Kahraman. Er glaubt zwar selbst, dass die Fußgängerzone früher oder später kommt, kritisiert aber die Vorgehensweise der Verwaltung und lehnt die Pläne zur Umfahrung der Fußgängerzone ab. "Eines der Hauptprobleme ist, dass es kein Gesamtkonzept gibt." Initiator des Bürgerbegehrens gegen die Fußgängerzone, Weils FDP-Vorsitzender Taylan Kahraman. SWR Matthias Zeller Einzelhändler sind alarmiert und üben Kritik Ausgerechnet aus dem Hauptstraßen-Abschnitt, dem die Stadt mit der Fußgängerzone etwas Gutes tun will, kommt deutliche Kritik. Die Sorge ist groß, dass Kundinnen und Kunden wegbleiben, wenn sie mit dem Auto nicht mehr vor der Ladentüre parken können. Der Weiler Optiker Siegfried Burkhardt, dessen Geschäft in der diskutierten Fußgängerzone liegt, warnt vor einer Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. "Entweder es funktioniert - dann haben wir alle gewonnen - oder es funktioniert nicht, dann hängen Existenzen dran." Die Diskussionen um die geplante Fußgängerzone in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) sind nicht neu. Zuletzt hatte sich die Diskussion aber nochmal zugespitzt. Brisant ist die Frage auch deswegen, weil der traditionelle Einzelhandel der Stadt seit vier Monaten kräftig Konkurrenz bekommen hat - durch die Weiler "Dreiländergalerie", ein 160 Millionen teures Riesenshoppingcenter mit direkter Tramverbindung nach Basel. Bürgerentscheid braucht Fünftel-Mehrheit der Wahlberechtigten Auf dem Stimmzettel werden die Wahlberechtigten gefragt, ob sie dagegen sind, dass der Hauptstraßen-Abschnitt zur Fußgängerzone wird. Stimmt eine Mehrheit mit "Ja", ist diese Entscheidung aber nur dann bindend, wenn diese Mehrheit mindestens einem Fünftel aller Wahlberechtigten entspricht. Sonst hat wieder der Gemeinderat das letzte Wort.