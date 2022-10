Widerstand gegen geplante Fußgängerzone in Weil am Rhein

per Mail teilen

In Weil am Rhein regt sich Widerstand gegen die geplante Fußgängerzone. Ihre Eröffnung wurde zuletzt auf den Frühling verschoben.

Die Eröffnung der seit Jahren diskutierten Fußgängerzone in Weil am Rhein Ende September wurde verschoben. Jetzt regt sich erneut Widerstand gegen die autofreie Zone. Bürgerinnen und Bürger haben am vergangenen Samstag mit Unterstützung der Weiler FDP damit begonnen, Unterschriften dagegen zu sammeln. Sie wollen ein Bürgerbegehren durchsetzen.

Im Jahr 2020 wurde in Weil am Rhein versuchsweise eine Fußgängerzone eingerichtet. Damit wollte man den Gastronomen in der Coronazeit mehr Platz im Außenbereich geben SWR

Unterschriftensammlung für Bürgerbegehren hat begonnen

Ein Zehntel der benötigten Unterschriften kamen innerhalb kurzer Zeit an einem Stand in der Weiler Innenstadt zusammen. Zusätzlich liegen Unterschriftenlisten im Einzelhandel aus, auch Unterschriften an der Haustür sollen gesammelt werden, um die nötigen Stimmen für ein Bürgerbegehren zusammen zu bekommen.

Weiler Bürgerschaft soll bei Fußgängerzone das letzte Wort haben

Die Initiatoren wollen, dass die Weiler Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort bei der Entscheidung zur Fußgängerzone haben. Es geht um rund 300 Meter, die für den Verkehr gesperrt werden sollen. Dafür, so die Initiatoren, müssten die Autofahrer zwei Kilometer Umweg fahren, in Zeiten der Klima- und Energiekrise sei dies eine unnötige Zusatzbelastung.

Probleme für Wohngebiete und Einzelhandel befürchtet

Zudem fehle ein schlüssiges Verkehrskonzept, die Umfahrung der Fußgängerzone belaste Anwohner von Wohngebieten und gefährde Kinder auf dem Schulweg, so die Initiatoren. Auch befürchten sie, dass die Umsätze der Einzelhändler und Gastronomen in der Fußgängerzone einbrechen und diese ihre Geschäfte in Weil am Rhein aufgeben könnten.

Eröffnung wurde kürzlich verschoben

Ursprünglich sollte die neue Fußgängerzone mit der neuen Dreiländergalerie eröffnet werden. Das war den Weiler Einzelhändlern jedoch zu früh. Sie wollten sich erst noch auf die neue Situation und die Konkurrenz im Einkaufscenter einstellen. Die Stadtverwaltung ging auf ihre Bedenken ein und und der Gemeinderat stimmte dafür, die Fußgängerzone erst im Frühling einzurichten. Geplant war auch ein Eröffnungsfest. Womöglich steht jetzt aber erst noch ein Bürgerentscheid an.