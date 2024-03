Ein Haus der Jugendhilfe am Thurner in St. Märgen ist bei einem Feuer am Samstagmorgen zerstört worden. Dort waren etwa 30 Jugendliche, teils jugendliche Geflüchtete, untergebracht.

Ein Brand hat das Haus der Timeout-Stiftung am Thurner in St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Samstagmorgen zerstört. Dort waren etwa 30 Jugendliche, teils minderjährige Geflüchtete, untergebracht. Sie wurden nach dem Brand von Mitarbeitenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) betreut. Dachstuhl des Hauses ist völlig ausgebrannt Eine Mitarbeiterin des Jugendhilfe-Hauses hatte das Feuer kurz vor 8 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Laut Polizei hatte die die Flammen nach etwa zwei Stunden gelöscht, verletzt wurde aber niemand. Es ist Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Flammen hätten sich über das gesamte Gebäude ausgebreitet. Der Dachstuhl sei vollständig ausgebrannt, hieß es.