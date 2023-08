Nach Brand: Züge im Schweizer Pratteln rollen wieder

Nach einem Brand im Schweizer Bahnhof Pratteln (Basel-Land) fahren die Züge laut SBB wieder normal. Wegen einem Brand nahe des Bahnhofs waren alle ausgefallen.

Der Zugverkehr im Schweizer Bahnhof Pratteln im Kanton Basel-Landschaft nahe der deutschen Grenze war laut Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Montagmorgen eingeschränkt. Bis etwa 9 Uhr war hier der Zugverkehr vollständig unterbrochen. Grund war ein Brand in einem Industriegebäude nahe dem Bahnhof. Inzwischen rollen die Züge wieder.

Starke Rauchentwicklung - keine Verletzten

Der Brand war laut der Kantonspolizei Baselland gegen 6 Uhr morgens im Gewerbegebiet in der Grüttstraße in Pratteln ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Gebäude bereits voll in Flammen gestanden. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, so die Basler Polizei weiter.

Laut der Kantonspolizei Basel Land ist der Brand inzwischen gelöscht, die Feuerwehr bekämpft aber noch Glutnester. In den nächsten Tagen sollen Spezialisten die Brandursache untersuchen. Diese ist bislang noch unbekannt. Für die Nachlöscharbeiten bleiben laut der SBB in Pratteln zwei Gleise bis zum Nachmittag gesperrt. Dies habe aber keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Laut SBB sind bislang keine Schäden an der Bahninfrastruktur bekannt.

Brand in Pratteln legt Zugverkehr lahm

Weil das brennende Gebäude nahe dem Bahnhof in Pratteln steht, war hier der Zugverkehr für mehrere Stunden unterbrochen worden. In Folge kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Denn für die Löscharbeiten mussten die Fahrleitungen laut der SBB ausgeschaltet werden. Zudem hatte ein Löschzug die Löscharbeiten von den Schienen aus unterstützt.

Einschränkung Pratteln: Der Bahnverkehr im Bahnhof Pratteln ist eingeschränkt.Der Grund dafür ist ein Brand.Betroffen ist die Linie S3.Es ist mit Verspätungen und Umleitungen zu rechnen.Reisende zwischen Pratteln, Bahnhof Nord und Liestal, Bahnhof… https://t.co/GPZCyV9MMz

Betroffen waren laut der Schweizer SBB bis etwa 9 Uhr die S-Bahnlinien S1, S3 und der Interregio 36, der zwischen Zürich und Basel verkehrt. Laut SBB kam es zu Verspätungen und Umleitungen. Reisende zwischen dem Bahnhof Nord in Pratteln und dem Bahnhof Liestal mussten auf Busse umsteigen.